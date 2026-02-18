Potres na jugu Dalmacije: 'Puklo je kao eksplozija, zaljuljao se hladnjak i ormar'

Potres jačine 3,3 prema Richteru zatresao je područje Dalmacije, a epicentar mu je bio u Jadranskom moru kod Mljeta na dubini od 15 kilometara. Potres se dogodio u 21.48 sati, a osjetio se na području Korčule Pelješca, Metkovića, Makarske rivijere te na području BiH, u Mostaru i Širokom Brijegu.

'Pelješac, dosta dobro zatreslo 3 sekunde', 'Iznenada, jak i kratak, iza nekoliko naknadnih se osjeti još uvijek kroz tutnjavu', 'Zaljuljao se hladnjak i ormar. Dobro je i puklo kao eksplozija', 'Orebić, jak zvuk, lagano podrhtavanje slika', samo su neka od brojnih svjedočanstava na EMSC-u.