SUSRET U NEW DELHIJU

Vučić: Dugo sam razgovarao s premijerom Plenkovićem

Vučić
Foto: Reeuters/PIXSELL
Autori: Tomislav Krasnec, Vecernji.hr
18.02.2026.
u 19:59

Vučić je otkrio kako su on i hrvatski premijer razgovarali o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine

Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Indiji gdje sudjeluje na summitu o umjetnoj inteligenciji. U New Delhiju je razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, otkrio je Vučić večeras. 

- Ostaje nam sutra sam summit o umjetnoj inteligenciji i obilazak prostora gdje je i naš štand. Večeras sam dugo razgovarao s predsjednikom Macronom, 45 minuta smo razgovarali o svim važnim pitanjima u Europi, o europskom putu Srbije i analizirali geopolitičku situaciju. Dugo sam večeras razgovarao i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Po prvi put smo razgovarali i o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine. Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu reći da je premijer Plenković rekao da to nije usmjereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira pristojnog ponašanja i kršilo bi neka pravila dobre vjere i racionalnog razgovora koja se očekuju u takvim prilikama - kazao je Vučić u svom obraćanju, piše Telegraf. 

Komentirao je i prosvjede u Srbiji. - Izgubili su svaku snagu, svaki kredibilitet. Svaki srpski praznik pokušali su uništiti, napadali su Maticu srpsku prošle i ove godine. Policija je jurila one koji su rušili ogradu i ponašali se na kriminalan način. Njihovi komentari – Srbija ne izlazi na more, a tu će se vrpoljiti neki morski psi. Kod njih ništa nema smisla, sve je izvrnuto i naopačke. Nisam donio odluku da li ću pomilovati čovjeka koji je ošamario prosvjednika. Oni su došli na taj skup da izazovu incidente, spremili jaja, šikanirali ljude. Imam pitanje za tužiteljstvo i sudove, tko je odgovarao, tko je kažnjen i tko je bio u zatvoru za ono što se dogodilo 15. ožujka, za ono šutiranje, ubili su boga u njemu, a nitko nije odgovarao - rekao je Vučić.

Pohvalio se i da će sutra biti na indijskom CNN-u. "Sutra nam je važan dan, želim predstaviti zemlju na najbolji način. U udarnom terminu indijski CNN pustio je 15 minuta razgovora sa mnom, to je nevjerojatan uspjeh, to je naša Srbija, to je za nas od velikog značaja."
Ključne riječi
Andrej Plenković Aleksandar Vučić

Avatar Matija22
Matija22
20:51 18.02.2026.

Vučić je psihički bolesna osoba, za 5 minuta će pričat protiv hrvata zavisno od situacije u svojoj zemlji radi opstanka na vlasti, uz to je i ratni zločinac.

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
21:01 18.02.2026.

Naravno! Isto kao Tuđman i Milošević najbolji prijatelji su bili svaki dan razgovarati i sreli se puno puta za vrijeme rata to je zato jer su se drugi odrekli pametni i zato jeli metke

Avatar Cinco
Cinco
21:01 18.02.2026.

Vučićevci se raspisali po svom VL...Tragedija

