Vučić: Dugo sam razgovarao s premijerom Plenkovićem

Premijer Andrej Plenković u službenom je posjetu Indiji gdje sudjeluje na summitu o umjetnoj inteligenciji. U New Delhiju je razgovarao i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, otkrio je Vučić večeras.
- Ostaje nam sutra sam summit o umjetnoj inteligenciji i obilazak prostora gdje je i naš štand. Večeras sam dugo razgovarao s predsjednikom Macronom, 45 minuta smo razgovarali o svim važnim pitanjima u Europi, o europskom putu Srbije i analizirali geopolitičku situaciju. Dugo sam večeras razgovarao i s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Po prvi put smo razgovarali i o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine. Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu reći da je premijer Plenković rekao da to nije usmjereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira pristojnog ponašanja i kršilo bi neka pravila dobre vjere i racionalnog razgovora koja se očekuju u takvim prilikama - kazao je Vučić u svom obraćanju, piše Telegraf.
Komentirao je i prosvjede u Srbiji. - Izgubili su svaku snagu, svaki kredibilitet. Svaki srpski praznik pokušali su uništiti, napadali su Maticu srpsku prošle i ove godine. Policija je jurila one koji su rušili ogradu i ponašali se na kriminalan način. Njihovi komentari – Srbija ne izlazi na more, a tu će se vrpoljiti neki morski psi. Kod njih ništa nema smisla, sve je izvrnuto i naopačke. Nisam donio odluku da li ću pomilovati čovjeka koji je ošamario prosvjednika. Oni su došli na taj skup da izazovu incidente, spremili jaja, šikanirali ljude. Imam pitanje za tužiteljstvo i sudove, tko je odgovarao, tko je kažnjen i tko je bio u zatvoru za ono što se dogodilo 15. ožujka, za ono šutiranje, ubili su boga u njemu, a nitko nije odgovarao - rekao je Vučić.
Pohvalio se i da će sutra biti na indijskom CNN-u. "Sutra nam je važan dan, želim predstaviti zemlju na najbolji način. U udarnom terminu indijski CNN pustio je 15 minuta razgovora sa mnom, to je nevjerojatan uspjeh, to je naša Srbija, to je za nas od velikog značaja."
