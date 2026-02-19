Naši Portali
POTPUNO ISKRENO

Jelena Perčin otkrila bolnu istinu koju joj djeca govore, a s kojom se suočavaju sve zaposlene majke

19.02.2026.
u 08:00

Poznata glumica gostovala je u podcastu 'Bez pardona' gdje je bez zadrške progovorila o izazovima majčinstva, grižnji savjesti s kojom se nosi kao zaposlena majka i odgoju u modernom dobu

Hrvatska glumica Jelena Perčin gostujući u podcastu "Bez pardona" otkrila je s kojim se kritikama najčešće susreće unutar vlastita četiri zida. Priznala je kako su njezina djeca, kćer Lota i Maša te sin Jakša, njezini najveći i najiskreniji kritičari koji joj "bez pardona" govore sve što im smeta. Najčešća rečenica koju od njih čuje, a koja joj, kako kaže, stvara veliku grižnju savjesti, jest: "Mama, ti si stalno na mobitelu ili na probama." Glumica je objasnila da je to bolna istina, no istovremeno je to i realnost života zaposlene majke u glumačkom svijetu.

Perčin se osvrnula i na trendove u modernom roditeljstvu, naglašavajući kako smatra da roditelji danas previše opslužuju djecu. - Ja mislim da je to veliki problem - mi smo stalno u funkciji njihove zabave, a zapravo bi se oni trebali naučiti dosađivati - izjavila je glumica, dodajući kako svojoj djeci, kad joj kažu da im je dosadno, odgovara da su se iz dosade rađale najbolje ideje. Smatra kako je pogrešno neprestano animirati djecu i osmišljavati im sadržaje, za razliku od nekadašnjeg odgoja kada su se njezini roditelji puno manje bavili organizacijom njezina slobodnog vremena.

Glumica je naglasila kako je za zdrav razvoj ključno postavljanje jasnih granica te da djeca trebaju strukturu. - Često mi kažu da sam stroga, ali ja to vidim kao ljubav. Ne želim im biti prijateljica, želim im biti majka - poručila je, istaknuvši da je iskrenost jedini ispravan put. U podcastu je spomenula i kako se trudi održati stabilnost i otvorenu komunikaciju unatoč izazovima koje nose dva razvoda, svjesna da djeca "čitaju sve znakove" i zaslužuju istinu.
