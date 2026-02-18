Hrvatica posudila prijateljici 15.000 € ušteđevine pa doživjela horor: 'Sve je bila laž, blokirala me'

Jedna Hrvatica na Redditu je podijelila svoju mučnu ispovijest o tome kako je ostala bez 15.000 eura, novca koji je štedjela pet godina. Povjerovala je prijateljici, navodnoj vlasnici poznatog restorana u Zagrebu, no umjesto vraćenog duga, doživjela je prijetnje i suočila se sa surovom realnošću pravnog sustava.

- Posudila sam 2022. godine 15.000 € (krvavo ušteđenih i zarađenih sa sezonskih poslova kroz 5 godina) prijateljici koja je imala poznati restoran u Zagrebu, a koja se predstavljala kao netko dobrostojeći, s nekretninama i firmama. Zaista mi na kraju pameti nije bilo da je sve to bila laž. Jednog dana došla je s pričom da je u velikom problemu, da će je neki kamatari ubiti, te da ako pita sestru, ona neće imati novca za svoju djecu (a inače sam osjetljiva na djecu jer sam i sama odrasla bez obitelji). Restoran joj je tada bio aktivan, rekla je da će vratiti novac kroz nekoliko dana, da sada nikako ne može izvući novac od restorana, ali da će mi vratiti i više, samo da joj pomognem. Uvjerena u priču, dala sam joj novac, jer sam i sama odrasla bez obitelji, bila naivna i uvijek sam vjerovala da je dobro u ljudima. Nakon te posudbe uslijedio je horor. Par mjeseci nisam pitala za novac, no prvi put kad sam pitala, uslijedilo je vrijeđanje, prijetnje, a kasnije su bile potpisane bjanko zadužnice i obećanja. Na kraju je zatvorila restoran i završila u dugovima. Državljanka je BiH (iz Doboja) i ima boravište u Hrvatskoj, ali nije prijavljena već više godina, bježi posvuda, a na Fini sam tek saznala da već ima blokadu od 7.000 €. Nema nikakve nekretnine na sebi, sve je bilo laž. Posljednji kontakt imale smo 2024. godine, nakon čega me blokirala na svemu i ne mogu nikako stupiti u kontakt s njom. Obratila sam se njezinoj obitelji za pomoć, činilo se da zaista žele pomoći, no na kraju su me i oni blokirali. Podnijela sam kaznenu prijavu na policiji, provedena je istraga i njihovo mišljenje je da se radi o prolongiranju vraćanja duga, a ne o prevari. Policija ju je jedva pronašla, bila je prijavljena u Zagrebu, no na kraju su je na Braču uhvatili. Nikome nije sumnjivo što je ona cijelo to vrijeme bila u Hrvatskoj, bez prijave, bez prihoda, bez ičega. S bjanko zadužnicama ne mogu ništa poduzeti, jer je nezaposlena i već ima blokadu. Radi se, barem za mene, o iznimno velikom novcu. Postoji li još nešto što se može učiniti, ili se stvarno moram pozdraviti s tim i utješiti se da će karma jednog dana sve izravnati? - objavila je očajna Hrvatica.

Objava je izazvala lavinu komentara, a mnogi su podijelili slična iskustva i pružili podršku, ali i surovu dozu realnosti. Najpopularniji savjet, koji se ponavljao kroz cijelu raspravu, glasio je: "Posuđuje se samo ono što si možeš priuštiti da pokloniš". Mnogi su istaknuli kako je njezina priča zapravo "skupa životna škola". "Pomiri se s činjenicom da ti je to životna škola i da nikad nećeš vratiti te pare", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nevjerojatno je kako si pala na priču o uspješnom restoranu".



Frustrirani pravnim sustavom, neki su korisnici predlagali i drastičnija rješenja. Ideja o "prodaji duga kamatarima" pojavila se u više komentara, uz objašnjenje da se takvi problemi često ne mogu riješiti civiliziranim putem. "Ima ljudi koji će ti pristati vratiti 10.000 eura i onda nju ugnjetavati ne za 15.000, nego za 30.000 eura s kamatama", jedan je od komentara koji odražava opće nepovjerenje u institucije.