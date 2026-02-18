Možemo mijenja Statut, mandati koordinatora produljuju se na četiri godine

Stranka Možemo će na sjednici skupštine u srijedu navečer promijeniti Statut uoči izborne skupštine u ožujku pri čemu će proširiti sastave vodećih tijela stranke dok se mandati produljuju s dvije na četiri godine.

"Ovim izmjenama i dopunama prilagođavamo naše unutarnje procese izbornim ciklusima koji su pred nama, na način da povećavamo dužinu trajanja mandata. Naime, za razliku od većine drugih stranaka, mandati u našoj stranci bili su ograničeni na dvije godine. Sada se povećavaju mandati s dvije na četiri godine kako bi to uskladili s nacionalnim i lokalnim izbornim ciklusima", rekla je koordinatorica Možemo Sandra Benčić novinarima uoči početka skupštine. Produljenje mandata odnosi se na koordinatore te članove Upravnog odbora i Vijeća stranke.

Također, proširuje se sastav Upravnog odbora i Vijeća, uvodi se mogućnost prijevremenih izbora za navedena tijela, a uvest će se i nove pozicije kao što su glavni tajnik stranke, poslovni tajnik stranke te mogućnost imenovanja dodatnih tajnika ili koordinatora po određenim područjima.

'"Cilj nam je osigurati jačanje same stranke, prilagoditi rad stranačkih tijela većem broju članova i osigurati reprezentativnost svih novih lokalnih grupa koje imamo, kao i drugih dijelova stranke poput tematskih grupa", kazala je Benčić.

Izmjene Statuta dio su priprema za izbornu skupštinu stranke Možemo koja će se održati 14. ožujka u Zagrebu, a zatim i za sljedeće parlamentarne izbore. Što se tiče eventualne predizborne koalicije sa SDP-om, Benčić odgovara da će se o tome sigurno razgovarati. "Pred nam su tek izbori za tijela stranke. Imamo još vremena za odluku jer do parlamentarnih izbora, ako će biti u redovnom roku, ima još dvije godine. Nije to malo. U politici je i jedan dan puno, a dvije godine svakako jesu. Međutim, sigurno ćemo donijeti potrebne odluke na vrijeme", poručila je Benčić.