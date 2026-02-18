U Americi dijete tragično preminulo: Majka ga ostavila u 'kipućem' autu, kako bi obavila tretman u spa centru

Majka iz središnje Kalifornije čije je dijete preminulo u vozilu usred vrućine od preko 38 Celzijevih stupnjeva, dok je ona primala injekcije za popunjavanje usana u obližnjem spa centru, osuđena je za nehotično ubojstvo. Očekuje se da će dvadesetogodišnja Maya Hernandez 5. ožujka pred Okružnim sudom Kern u Bakersfieldu biti osuđena na 15 godina zatvora, piše LA Times.

Hernandez se izjasnila da ne osporava krivnju za ubojstvo iz nehaja, a optužnica uključuje dvije otegotne okolnosti: nanošenje teških tjelesnih ozljeda žrtvi mlađoj od pet godina te namjerno nanošenje štete djetetu koje je rezultiralo smrću.Ova presuda, donesena prošlog tjedna, zaključuje slučaj koji datira iz prosinca, kada je Hernandez proglašena krivom za dva slučaja zlostavljanja djeteta koje je moglo prouzročiti tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.

Maya Hernandez accepts 15-year plea deal related to child's hot car death https://t.co/O1wxDBeqXF — 23ABC News (@23ABCNews) February 12, 2026

Tada je predsjedavajući sudac proglasio neuspjeh suđenja za dodatne optužbe za ubojstvo drugog stupnja i nehotično ubojstvo jer porota nije donijela jednoglasnu odluku. Tužiteljstvo i obrana postigli su sporazum prema kojem je majka priznala krivnju u zamjenu za odustajanje od optužbe za ubojstvo. Ni ured okružnog tužitelja ni ured javnog branitelja nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Tužitelji su naveli da je 29. lipnja, usred vrućeg ljetnog dana u Bakersfieldu, Hernandez ostavila svoju djecu, starosti jedne i dvije godine, u svom vozilu Toyota Corolla na parkiralištu. Hernandez je policiji rekla da je ostavila motor automobila uključen i klima-uređaj u pogonu.

Međutim, vozilo ima funkciju koja automatski isključuje motor nakon jednog sata mirovanja. Policija u Bakersfieldu vjeruje da se automobil ugasio oko 15 sati, dok su vanjske temperature bile oko 38 Celzijevih stupnjeva .Policijski detektiv Kyle McNabb naveo je u policijskim dokumentima da je unutarnja temperatura u takvom vozilu mogla dosegnuti preko 60 stupnjeva Celzija.

Hernandez je policiji rekla da se vratila u 16:30 i zatekla jednogodišnje dijete kako pjeni na usta usred napada, prema policijskom izvješću. Pozvala je hitnu pomoć, a djeca su prevezena u bolnicu na liječenje.

Jednogodišnje dijete preminulo je u bolnici Adventist Health. 'Kada je stiglo, nije disalo, nije imalo puls, a usne su mu bile plave, dok je tjelesna temperatura dosegnula 42,9 stupnjeva Celzija', stoji u policijskom izvješću. Jednogodišnje dijete je preminulo, a dvogodišnje je preživjelo i potpuno se oporavilo.