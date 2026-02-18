Naši Portali
Warren Buffet ulaže 350 milijuna dolara u The New York Times

Zoran Vitas
18.02.2026.
u 21:20

U vrijeme kada je Buffett rasprodao desetke novina koje su bile u vlasništvu Berkshire Hathawayja 2020. godine, zaključio je da je industrija "gotova"

Šest godina nakon što je Warren Buffett rasprodao sve novine Berkshire Hathawaya i predvidio beskrajne padove za veći dio industrije, Berkshire je u utorak u The New York Timesu otkrio novo ulaganje od 350 milijuna dolara. Pomalo iznenađujući potez istaknuto je u redovitom tromjesečnom ažuriranju koje je Berkshire podnio Komisiji za vrijednosne papire i burze o udjelu u dionicama tvrtke u posljednjem tromjesečju u kojem je legendarni investitor Buffett kao izvršni direktor ove kompanije. Berkshire je, prema istom izvješću, također povećao svoje ulaganje u Chevron neposredno prije nego što je predsjednik Donald Trump naredio uhićenje venezuelanskog predsjednika, a tvrtka sa sjedištem u Omahi nastavila je prodavati više svojih dionica Bank of America i Applea.

Ključne riječi
investicija Buffett new york times

