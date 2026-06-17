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Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Spot s Johnom Malkovichem konačno je dobro utrošen novac poreznih obveznika

Alexandria: John Malkovich iznenadio Vatrene u hotelu Aka
Igor Kralj/PIXSELL
17.06.2026. u 17:26

Turističku i inu javnost svojedobno je skandalizirala i jedna ženska stražnjica, ona manekenke Jelene Glišić, koja se ispod bikinija nazirala u promotivnom, ispalo je, seksističkom spotu Hrvatske turističke zajednice, čije je ukazanje uznemirilo duhove u dijapazonu od župnog vikara u Gospiću Anđelka Kaćunka sve do tadašnje premijerke Jadranke Kosor.

Nasmijani lijepi ljudi koji voze bicikle, kadrovi mora, otoka i starih gradova, naglasak na autentičnosti i očuvanoj prirodi, vrlo malo dijaloga ili naracije, sporost i tromost do bola... lutala je godinama Hrvatska turistička zajednica, s njom i hrvatski turizam. Nagledali su se furešti klasičnih, ni po čemu posebnih "razgledničkih" kampanja, "Male zemlje za veliki odmor", "Mediterana kakav je bio nekad" pa i one pod sloganom "Raj na zemlji", koja se pretvorila u aferu i ondašnjeg ministra Niku Bulića koštala funkcije.

Turističku i inu javnost svojedobno je skandalizirala i jedna ženska stražnjica, ona manekenke Jelene Glišić, koja se ispod bikinija nazirala u promotivnom, ispalo je, seksističkom spotu Hrvatske turističke zajednice, čije je ukazanje uznemirilo duhove u dijapazonu od župnog vikara u Gospiću Anđelka Kaćunka sve do tadašnje premijerke Jadranke Kosor.

Ključne riječi
turizam John Malkovich

Komentara 1

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AO
AP_Ozempički_VIII
17:57 17.06.2026.

Meni je bolji Kalmetin spot. A i ne košta puno a glumci i produkcija naši.

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