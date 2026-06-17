Spot s Johnom Malkovichem konačno je dobro utrošen novac poreznih obveznika

Nasmijani lijepi ljudi koji voze bicikle, kadrovi mora, otoka i starih gradova, naglasak na autentičnosti i očuvanoj prirodi, vrlo malo dijaloga ili naracije, sporost i tromost do bola... lutala je godinama Hrvatska turistička zajednica, s njom i hrvatski turizam. Nagledali su se furešti klasičnih, ni po čemu posebnih "razgledničkih" kampanja, "Male zemlje za veliki odmor", "Mediterana kakav je bio nekad" pa i one pod sloganom "Raj na zemlji", koja se pretvorila u aferu i ondašnjeg ministra Niku Bulića koštala funkcije.
Turističku i inu javnost svojedobno je skandalizirala i jedna ženska stražnjica, ona manekenke Jelene Glišić, koja se ispod bikinija nazirala u promotivnom, ispalo je, seksističkom spotu Hrvatske turističke zajednice, čije je ukazanje uznemirilo duhove u dijapazonu od župnog vikara u Gospiću Anđelka Kaćunka sve do tadašnje premijerke Jadranke Kosor.
Turističku i inu javnost svojedobno je skandalizirala i jedna ženska stražnjica, ona manekenke Jelene Glišić, koja se ispod bikinija nazirala u promotivnom, ispalo je, seksističkom spotu Hrvatske turističke zajednice, čije je ukazanje uznemirilo duhove u dijapazonu od župnog vikara u Gospiću Anđelka Kaćunka sve do tadašnje premijerke Jadranke Kosor.
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