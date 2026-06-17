VIDEO Ukrajinski ministar otkrio što se događa na Krimu: 'Počinje pakao s kojim se teško nositi'

Ukrajina pojačava pritisak na ruske položaje na okupiranom Krimu, a sve veću ulogu u toj strategiji imaju bespilotne letjelice koje, prema tvrdnjama Kijeva, postupno mijenjaju stanje na bojištu. Ukrajinsko vodstvo uvjereno je da se sustavnim napadima može ozbiljno ograničiti ruska vojna prisutnost na poluotoku te poremetiti opskrbne i logističke pravce.

Ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov upozorio je da kampanja napada dronovima već donosi konkretne rezultate te da bi posljedice za Moskvu mogle biti dalekosežne. 'Događa se izolacija Krima dronovima i u bliskoj budućnosti izgleda da će se Krim pretvoriti u otok, a to može dovesti do vrlo neočekivanih posljedica za Ruse', izjavio je Fedorov u intervjuu.

"Crimea will become an island in the near future. Hell is beginning for Russians, and it will be very difficult for them to cope with." - Ukrainian Defense Minister Fedorov



Previously, Robert "Madyar" Brovdi, Commander of the Unmanned Systems Forces, stated that the Ukrainian… pic.twitter.com/SzaHt6wBlV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 17, 2026

Prema njegovim riječima, cilj ukrajinskih snaga je postupno odsijecanje poluotoka od ključnih komunikacijskih i opskrbnih pravaca, čime bi se ruske postrojbe našle u znatno težem položaju. Kijev smatra da bi takva strategija mogla imati važan utjecaj na daljnji razvoj sukoba te dodatno oslabiti ruske vojne kapacitete na području Crnog mora.

Prema riječima ukrajinskog ministra, ruske postrojbe stacionirane na okupiranom poluotoku sve se više suočavaju s ozbiljnim logističkim problemima i sve težim uvjetima djelovanja. U Kijevu smatraju da se položaj ruskih snaga postupno pogoršava te da se otvara prilika za dodatni pritisak na okupirani teritorij. 'Ne mogu više ništa reći, ali tamo počinje pakao s kojim se jako teško nositi i taj prozor mogućnosti imamo danas. Logistika je prekinuta, Krim je izoliran, a to se događa i na istoku', poručio je Fedorov.

Napadi ukrajinskih dronova posljednjih su mjeseci ozbiljno poremetili ruske opskrbne pravce i logistiku na okupiranom Krimu, a okupacijske vlasti bile su prisiljene uvesti ograničenja potrošnje goriva. Zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi, poznat pod pozivnim imenom 'Mađar', izjavio je za Reuters da je tijekom posljednjih mjesec dana promet na autocesti Novorosija, jednoj od ključnih ruskih ruta prema Krimu, smanjen za više od dvije trećine. 'U roku od mjesec dana Ukrajina bi mogla imati potpunu kontrolu nad tom cestom. Izolirat ćemo Krim', rekao je Brovdi.

Učinkovitost ukrajinskih napada dronovima priznao je i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je nedavno potvrdio da ti udari uzrokuju štetu, premda tvrdi da ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju ruskom gospodarstvu. Vojni analitičari, međutim, upozoravaju da su napadi značajno otežali opskrbu ruskih snaga i otvorili prostor za udare na energetsku infrastrukturu duboko unutar Rusije.