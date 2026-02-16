Europska komisija: JANAF je pouzdan partner, nema prijetnje opskrbi naftom

- Trenutačno ne vidimo prijetnju sigurnosti opskrbe država članica - poručila je Europska komisija nakon što je Budimpešta zatražila da se ruska sirova nafta hitno preusmjeri preko Jadranskog naftovoda. Naime, naftovod Družba Adria kojim u Mađarsku i Slovačku dolazi ruska nafta nije u funkciji, i to već, kako ispada prema više izvješća, neko vrijeme, barem od 27. siječnja. Da je situacija ozbiljna svjedoči izjava slovačkog ministarstva gospodarstva kako ta zemlja ima zalihe nafte dovoljne za 90 dana a onda i praktično uobičajeno oštra izjava mađarskog ministra Pétera Szijjártóa prema Hrvatskoj. On je upozorio kako Hrvatska prema pravilima Europske unije mora propustiti i rusku naftu prema Mađarskoj.

'Ratno profiterstvo'

- Ranije smo sa Slovačkom izborili da Mađarska i Slovačka i dalje mogu kupovati jeftinu rusku sirovu naftu preko naftovoda Družba. Naše sankcijsko izuzeće uključuje i mogućnost da, ako transport naftovodom bude onemogućen, rusku naftu možemo nabavljati i morskim putem, naglašava Péter Szijjártó. Na sve se oglasio i naš ministar Šušnjar odgovarajući mađarskom ministru.

- Hrvatska neće dopustiti da se ugrozi opskrba gorivom u srednjoj Europi. Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu s pravom EU i propisima OFAC-a. Nitko ne bi trebao ostati bez goriva, napisao je ministar na svojem X profilu. No, podsjetio je i kako 'bačva kupljena od Rusije može se nekim zemljama činiti jeftinijom, ali pomaže u financiranju rata i napada na ukrajinski narod. Vrijeme je da se zaustavi to ratno profiterstvo'. Mađarski se ministar poziva na uredbu prema kojoj je Mađarska izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte te se pokriva i ovakva situacija.

- Ako se opskrba sirovom naftom putem naftovoda iz Rusije u državu članicu bez izlaza na more prekine iz razloga koji su izvan kontrole te države članice, na temelju iznimnog privremenog odstupanja trebalo bi dopustiti uvoz sirove nafte iz Rusije koja se prevozi morskim putem u tu državu članicu, i to do ponovne uspostave opskrbe putem naftovoda ili dok Vijeće ne odluči da se zabrana uvoza sirove nafte koja se isporučuje naftovodom treba primjenjivati u odnosu na tu državu članicu, stoji u toj uredbi.

Također, Bruxelles je podsjetio da je Jadranski naftovod dio regionalne strategije diverzifikacije u okviru REPower plana te da su njegovi kapaciteti nedavno testirani, čime su implicitno odbacili prijašnje mađarske tvrdnje da im alternativni pravac dobave nafte nije tehnički dostatan i da je Hrvatska "nepouzdan partner".

- Sve to imamo vrlo jasno na radaru jer nam je prioritet sigurnost opskrbe država članica ali trenutačno ne vidimo prijetnju opskrbi budući da države članice, prema europskom zakonodavstvu, moraju imati obvezne strateške zalihe dovoljne za najmanje 90 dana - kazala je Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske komisije za energetiku.

Potvrdila da je Komisija u stalnom kontaktu ne samo s Mađarskom i Slovačkom, nego i s hrvatskim vlastima. Mogućnost korištenja Jadranskog naftovoda, kojim upravlja JANAF, dio je, kako je rekla, šire strategije diverzifikacije u okviru REPower plana, a kapaciteti su nedavno testirani. Na političke izjave razmijenjene između vlada Hrvatske i Mađarske Komisija zasad nema komentar jer se "razgovori upravo vode".

Nejasno trajanje izuzeća

Istodobno, Marco Rubio, američki državni sekretar, posjetio je u nedjelju Slovačku a jučer Mađarsku, upravo dvije zemlje korisnice ruske nafte ali i usluga Jadranskog naftovoda. Za posjeta Mađarskoj potpisao je ugovor o nuklearnoj suradnji gdje je ugovoreno kako će Mađarska koristiti američke sustave i gorivo za svoje projekte nuklearne energije. Također, Rubio je rekao da izuzeće od energetskih sankcija proizlazi iz odnosa između dvojice čelnika.

Međutim, nije precizirao hoće li izuzeće trajati dogovorenih godinu dana ili možda dulje. Neki mediji sugeriraju kako već neko vrijeme američka administracija nastoji utjecati na Mađare da prestanu kupovati ruski plin i okrenu se američkom LNG-u. No, ako ostane situacija kod koje nema više transporta kroz naftovod Družba Adria tada se može postaviti niz pitanja kao što je, recimo, smisao kupovine Naftne industrije Srbije a onda i projekt izgradnje koji bi Srbiju spojio na Družbu u Mađarskoj. Orbán je također spomenuo da je s američkim državnim tajnikom razgovarao o uvjetima pod kojima bi MOL mogao steći udio u NIS-u, no ništa više od toga.