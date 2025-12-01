Imamo prvu presudu za pokušaj femicida. Godinama je zlostavljao, a na kraju pokušao i zapaliti, evo koliko će za ta zlodjela 'odležati'

Prva osoba osuđena za pokušaj femicida, pravomoćno je osuđena. Riječ je o muškarcu kojeg je Županijski sud u Osijeku zbog pokušaja teškog ubojstva supruge, odnosno pokušaja femicida i povrede prava djeteta u ožujku osudio na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam i pol godina zatvora. On se na tu presudu žalio, međutim. Visoki kazneni sud (VKS) mu je žalbu odbio, potvrdivši nepravomoćnu presudu u koju mu je uračunato vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od travnja 2024.

Izrečena mu je i sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana te sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora s vremenom provjeravanja od jedne do pet godina. Teretio se da je u travnju 2024. pokušao ubiti svoju suprugu i to na dosta bestijalan način. On ju je verbalno napadao, a ona je to pokušala izbjeći i otići kod svoje majke te je sjela u svoj automobil. U tom trenutku je optuženik njezino vozilo polio motornim benzinom i zapalio. Vatra se brzo proširila, a žena je stjecajem okolnosti uspjela izaći iz vozila jer vrata nisu bila zaključena. Pobjegla je i bila je lakše ozlijeđena. Optuženik se teretio i da je suprugu duže vrijeme psihički zlostavljao i to tako da je koristio svoju moć i njezin podređeni položaj. Prema optužnici, vrijeđao ju je, verbalno napadao, ograničavao slobodu kretanja te joj je branio kontakte s njezinom obitelji.

Teretilo ga se da je od 2015. do 2024. učestalo psihički zlostavljao njihova maloljetna sina kojem je branio odlaske kod bake i djeda. Prema optužnici dijete je ujedno svjedočilo psihičkom zlostavljanju majke zbog čega je bilo dovedeno u stanje dugotrajne patnje i straha. Po povratku iz škole 2024. dijete je saznalo da je otac pokušao ubiti majku čime je optuženik kod djeteta izazvao dodatni stres i patnju te time ugrozio njegov pravilan psihofizički rast i razvoj u mjeri da je djetetu potrebna psihijatrijska pomoć.

VKS u obrazloženju svoje odluke napominje da je riječ o prvoj pravomoćnoj presudi za pokušaj teškog ubojstva ženske osobe, odnosno za pokušaj femicida. - U postupku je utvrđeno da je postupanje optuženika imalo rodno uvjetovani motiv, a rod (žena) je bio ključan za počinjenje kaznenog djela. To proizlazi iz činjenice da je kazneno djelo počinjeno prema žrtvi koja je u odnosu na optuženika bliska osoba, a dogodilo se u kontekstu zlostavljanja žrtve kroz duže vrijeme kao posljedica kontrole i dominacije nad žrtvom u vidu ograničavanja slobode kretanja, njezine izolacije i ljubomore. Na rodno uvjetovani motiv upućuju i okolnosti te način počinjenja kaznenog djela. Naime, osim iskazane surovosti i brutalnosti takvo postupanje optuženika upućuje i na ekstremnu kontrolu i posesivnost prema žrtvi. Time optuženik pokazuje da nije samo fizički nasilan, već da je i spreman na ekstremne mjere kako bi ostvario svoju kontrolu - pojasnio je VKS zašto je riječ o pokušaju femicida.

Što se tiče kazne od sedam i pol godina zatvora, VKS smatra da će ta jedinstvena kazna ispuniti svrhu kažnjavanja te da blaža kazna ne bi ispunila svrhu kažnjavanja niti bi u dostatnoj mjeri izrazila adekvatnu društvenu osudu.

- Pravilno je prvostupanjski sud cijenio olakotne i otegotne okolnosti. Kao olakotne okolnosti cijenjena je prijašnja neosuđivanost te da je kazneno djelo ostalo u pokušaju. Pored izuzetne pogibeljnosti ovog kaznenog djela za žrtvu (suprugu) nisu nastupile trajne i teške posljedice niti naruženost, a što sve proizlazi iz mišljenja sudskomedicinskog vještaka. Kao otegotne okolnosti cijenjena je jačina ugrožavanja zaštićenih dobara te za kazneno djelo počinjeno na štetu supruge cijenjen je način izvršenja i izbor sredstava za počinjenje djela (što upućuje na ekstremnu brutalnost i okrutnost prema žrtvi). Za kazneno djelo počinjeno na štetu djeteta otegotnim je cijenjena pogibeljnost djela u vidu ozbiljnosti i opasnosti koje djelo predstavlja za maloljetnu žrtvu (kontinuirana emocionalna šteta za dijete), pobude iz kojih je djelo počinjeno te osobine ličnosti optuženika za koje se izjasnio vještak psihijatar (nedostatak empatije i brige za osjećaje drugih, nesposobnost da se nosi s vlastitim osjećajima). Kod optuženika su prisutne čestice disocijalnog poremećaja ličnosti kojima je zajedničko traumatično, emocionalno i nepredvidivo ponašanje, a u optuženikovom slučaju to su niska tolerancija na frustraciju uz impulzivno ponašanje, agresija uključujući nasilje, smanjen osjećaj krivnje i mogućnost učenja na neugodnim iskustvima kao i sklonost okrivljavanju drugih i racionalizacija ponašanja. To upućuje na zaključak kako optuženik ima smanjenu kontrolu nad ponašanjem i sklonost činjenju nasilnih kaznenih djela. Kod optuženika je utvrđeno postojanje opasnosti od ponovnog počinjenja istog ili sličnog djela zbog čega je izrečena sigurnosna mjera uz kaznu- naveo je VKS u obrazloženju.