VIDEO Pojavila se snimka pada ruskog zrakoplova, raspao se u zraku

Sedam osoba poginulo je u padu ruskog transportnog vojnog zrakoplova An-22. Ovaj se incident dogodio prošlog utorka, a sada su objavljene i snimke pada. Zrakoplov je pao u ruskom okrugu Furmanovsky u blizini Uvodskog akumulacijskog jezera.

Na snimci se vidi kako zrakoplov brzo gubi visinu prije nego što se raspadne u zraku. Zrakoplov je obavljao planirani let nakon održavanja. Zrakoplovi ovog tipa nalaze se na vojnom aerodromu Ivanovo-Severny. Izvori koje je citirao ruski medij Kommersant rekli su da je An-22 bio u upotrebi više od 50 godina i da je radio nakon rutinskog održavanja. Prema izvorima, ovo je bio posljednji An-22 koji je još uvijek u upotrebi u Rusiji.

An-22 Antey je sovjetski vojni transportni zrakoplov razvijen u Kijevu 1960-ih. Prvi put je poletio 27. veljače 1965. Serijska proizvodnja započela je 1966., a operativna služba 1969. U to vrijeme, An-22 bio je najveći turbopropelerni zrakoplov na svijetu. Zrakoplov može nositi do 80 tona korisnog tereta, s maksimalnom težinom pri polijetanju od oko 250 tona. Pokreću ga četiri turbopropelerna motora NK-12MA, od kojih svaki generira približno 15 000 konjskih snaga. An-22 bio je pionirski superteški transportni zrakoplov, koji je utro put većim modelima poput An-124 Ruslan i An-225 Mrija.