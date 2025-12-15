Otac i sin napravili masakr: Jednog istraživali zbog veza s ekstremistima, drugi imao registrirano oružje

Otac i sin ubili su 15 osoba na plaži Bondi u Australiji, dok se još nekoliko osoba u bolnici bori za život. Tijekom napada ubijen je i otac Sajid Akram, jedan od dvojice napadača, čime je ukupan broj mrtvih porastao na 16. Dvojica muškaraca, odjevena u crno i naoružana, otvorila su vatru na obitelji koje su sudjelovale na proslavi Hanuke. Vlasti strahuju da će broj mrtvih nastaviti rasti. U više bolnica diljem Sydneya, na liječenju je više od 20 osoba. Od toga, šest osoba bori se za život, a još šestero je kritično, ali stabilno.

Policija Novog Južnog Walesa potvrdila je da su dvojica terorista otac i sin. Otac (50) imao je šest komada registriranog vatrenog oružja, a njegov sin identificiran je kao Naveed Akram. Sin se nalazi u bolnici s teškim ozljedama. Među više od 40 osoba ozlijeđenih u napadu su i dvojica policijskih službenika. "Više policajaca razmijenilo je vatru s dvojicom muškaraca, pri čemu su dva policajca zadobila rane od metaka“, rekao je glasnogovornik policije.

"Tijekom incidenta, jedan napadač - 50-godišnji muškarac - pogođen je policijskom vatrom i preminuo je na licu mjesta. Drugi napadač - 24-godišnji muškarac - zadobio je teške ozljede i prebačen je u bolnicu pod policijskom stražom", dodao je, prenosi Sky News Australia.

Nakon šestomjesečne istrage o terorističkim vezama, provedene 2019. godine, mlađi napadač ocijenjen je bezopasnim. Naime, on je bio pod istragom zbog navodnih veza s ekstremistima s kojima se družio. To je otkrio Anthony Albanese, premijer Australije. "Procjena je provedena zbog veza koje je sin tada imao, a istraga je trajala šest mjeseci“, rekao je Albanese. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kazao je da je Naveed Akram rođen u Australiji 2001., dok je njegov otac Sajid Akram ušao u zemlju na studentsku vizu 1998. godine.

Najmlađa žrtva terorističkog napada u Bondiju identificirana je kao 10-godišnja Matilda. Preko stranice GoFundMe, u samo nekoliko sati prikupljeno je 45.000 dolara za njezinu obitelj. "Bila sam Matildina učiteljica i poznavala sam je kao svijetlo, radosno i živahno dijete koje je donosilo svjetlo svima oko sebe“, stoji na stranici. "Dok je slavila Hanuku, njezin mladi život tragično je prekinut.“

Tijekom intervjua za Sky News Australia, jedan se muškarac rasplakao dok je prepričavao užasne scene koje su se odvijale tijekom masovne pucnjave na plaži. Rekao je da su mrtva tijela bila posvuda. "Isprva smo mislili da je vatromet, a onda shvatili da svi vrište. Pogledali smo gore i vidjeli ljude kako padaju na pod - vidio sam malo dijete kako pada na pod. Bilo je stvarno emotivno... Svi su vrištali, nismo znali što se događa. Gledali smo oko sebe i vidjeli gomilu mrtvih tijela, krv posvuda", naveo je.