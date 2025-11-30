Tijelo Stefanie (32) dečko je stavio u u kofer pa zakopano u šumi. Zatim je fingirao požar

U nedjelju je u Grazu Štajerska pokrajinska policija održala zajedničku konferenciju za medije, na kojoj je otkrila jezovite detalje oko potrage za nestalom 32-godišnjom influencericom i vizažisticom Stefanie P. iz Graza I tragičan rasplet, nakon što je njen bivši dečko, inače slovenski državljanin s urednik boravkom u Grazu, nakon višesatnog ispitivanja, pritisnut dokazima, priznao da ju je ubio. Na konferenciji su govorili Markus Haas iz Ureda kriminalističke policije austrijske pokrajine Štajerske i ravnatelj policije Gerald Ortner, te njihov slovenski kolega Stanko Vidovič, kao i Christian Kroschl iz Državnog odvjetništva u Grazu.

“Sada je tužno saznaje pred nama: Nestala žena pronađena je mrtva u Sloveniji - i to upravo sada, tijekom 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja. Tijekom ispitivanja jučer, 31-godišnjak je priznao zločin”, rekao je ravnatelj Štajerske pokrajinske policije Ortner. Markus Haas iz Ureda kriminalističke policije pokrajine Štajerske govorio je o tijeku istrage.

“U večernjim satima 23. studenoga, kolegica od Stefanie obavijestila je policiju jer se nije pojavila na dogovorenom sastanku. Policija je odmah otišla do njenog stana, gdje su pronašli njenog psa i bivšeg dečka , koji je tvrdio da je samo pazio na psa dok je ona izašla. Međutim, policija je na okvirima vrata primjetila tragove krvi, što još nije bilo dovoljno za uhićenje”, ispričao je Haas dodavši:

“Odmah je počela potraga za svjedocima i njihovo ispitivanje, tijekom kojeg su otkriveni neki alarmantni detalji. Susjedi su ispričali da su ujutro oko 8 sati čuli žustru svađu, a nedugo nakon toga je 31-godišnji Slovenac viđen kako izlazi iz stana “s nekom vrstom cerade ilio tepiha na ramenu”.

Nadzorne kamere su pokazale da je 31-godišnjak istog popodneva prešao automobilom austrijsko-slovensku granicu i potom se odvezao natrag u Štajersku. Za to vrijeme mobitel od Stefanie nalazio se je u gradskoj četvrti Eggenberg u Grazu. Kako je potom pojašnjeno, osumnjičenik je 24. studenog pronađen na parkiralištu kasina u blizini slovenske granice, odnosno austrijsko-slovenskog graničnog prijelaza Šentilj.

“Polio je automobil zapaljivom tekućinom, a zatim ušao u kasino kako bi zatražio pomoć oko gašenja požara na automobilu”, pojasnio je načelnik Kriminalističke policije u Mariboru Stanko Vidovič. Uz opasku, kako je očito 31-godišnjak htio prikriti tragove zločina. Međutim to mu nije uspjelo, i temeljem europskog uhidbenog naloga uhićen je i naknadno izručen Štajerskoj policiji u Grazu.

Na Pressici je istaknuto kako je 31-godišnjak tek nakon višesatnog ispitivanja ipak prekinuo šutnju i priznao:

“Ubio sam 31-godišnju ženu iz Graza, spakirao njeno tijelo u kofer i prevezao ga u Sloveniju, na stražnjem sjedalu mog automobila. Kofer je potom zakopan u šumovitom području u blizini Majšperka”. Sumnju da je influencerica zadavljena, kako su pisali mediji, predstavnici policije nisu danas htjeli komentirati. Naložena je obdukcija i tijelo će biti prebačeno u Graz. Potom će se više znati o uzroku smrti 32-godišnjakinje iz Graza.

Policija je potvrdila da su osumnjičenikov brat i očuh, koji su također bili uhićeni prošle srijede u Grazu, u međuvremenu pušteni iz pritvora na slobodu, rekao je Christian Kroschl iz Državnog tužiteljstva u Grazu. Nakon što je 31-godišnji slovenski državljanin priznao da je ubio svoju bivšu djevojku Stefanie P., više ne postoji rizik da bi brat ubojice i njegov očuh, mogli ometati daljnju istragu.

Osumnjičeni 31-godišnjak nalazi se u istražnom zatvoru u Grazu. Ravnatelj Štajerske pokrajinske policije Ortner izrazio je zahvalnost svojim slovenskim kolegama na suradnji. Uz opasku: “Razmjena iskustava je ključna, a jezične barijere nisu nikakva prepreka”.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222 ● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/