Idućih dana sunčano i vruće, no za danas najavljeni pljuskovi, evo i gdje

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Uz dnevni razvoj oblaka ponajprije u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj lokalni pljuskovi s grmljavinom, kojih će, uz prolazno jače naoblačenje, češće biti u noći. Vjetar većinom slab, krajem dana ponegdje umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu u drugom dijelu dana sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31 °C. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za danas.

- Pokoji pljusak u popodnevnim satima vjerojatniji je u središnjoj Hrvatskoj, a mjestimične kiše gotovo sigurno će biti u noći na subotu, uz umjeren do jak sjeverni vjetar. No, ipak veći dio dana djelomice sunčano, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu - prognozirala je Petra Mikuš Jurković za HRT.

Iduća tri dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice jutarnja magla. Samo subota ujutro u kopnenim krajevima umjereno do pretežno oblačna i ponegdje uz kišu. Početkom vikenda će prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura u drugom dijelu subote u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na moru bez veće promjene. U unutrašnjosti nakon svježije subote temperatura ponovno u porastu.

- Idućih dana na Jadranu temperatura se neće znatnije mijenjati te će prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar povremeno umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni, a u subotu podno Velebita prolazno će puhati jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U unutrašnjosti u subotu pak umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar te u prvom dijelu dana više oblaka, mjestimice još i malo kiše. Zatim razvedravanje, pa će nedjelja i početak tjedna biti većinom sunčani i danju opet topliji, no jutra malo svježija, ponegdje uz maglu - dodala je Mikuš Jurković.