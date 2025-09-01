Naši Portali
STIGLA KLIMATOLOŠKA JESEN

Meteorolozi otkrili što nas čeka u idućim danima: Stiže li nova promjena vremena

VL
Autor
Vecernji.hr
01.09.2025.
u 07:40

Najviša temperatura danas bit će većinom od 24 do 29 °C

Stigla je klimatološka jesen, a vrijeme će danas biti pretežno sunčano i toplije. U Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu mjestimice će biti oblačnije, od sredine dana moguće je malo kiše i lokalni pljusak. Ujutro ponegdje može biti kratkotrajne magle. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, na sjevernom Jadranu i jugo, navečer u jačanju. Najviša temperatura bit će većinom od 24 do 29 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U unutrašnjosti će u utorak biti većinom djelomice sunčano, a uz naoblačenje od sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj lokalno kiša ili pljuskovi. U srijedu promjenljivo oblačno i nestabilno uz mjestimične pljuskove. U četvrtak djelomice ili pretežno sunčano. U utorak će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u srijedu će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura zraka u srijedu bit će malo niža. 

Na Jadranu u utorak u Dalmaciji veći dio dana djelomice sunčano, dok će na sjevernom Jadranu biti promjenljivo oblačno mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, ponegdje i izraženijim. U srijedu se u prvom dijelu dana još očekuju pljuskovi s grmljavinom i to ponajprije u Dalmaciji. U četvrtak će biti pretežno sunčano. U utorak će puhati umjereno do jako jugo, a zatim do umjeren sjeverozapadnjak. I dalje vrlo toplo.

Kako za N1 prognozira meteorologinja Tea Blažević, u petak bi tek prolazno pljuskova moglo biti u sjevernim predjelima zemlje, dok bi za vikend trebalo biti pretežno sunčano i suho diljem zemlje.

Ključne riječi
temperatura kiša vremenska prognoza vrijeme

