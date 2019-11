I Škorin menadžer, koji je i dalje član HDZ-a, u WhatsApp grupi 'Uskoci i hajduci'!

HDZ-ove Viber i WhatsApp grupe “Zna se HDZ” i “Uskoci i hajduci” i dalje zabavljaju javnost. Iako vrh HDZ-a te grupe predstavlja kao mjesta gdje se širila mržnja i prijetilo političkim neistomišljenicima, članovi tih grupa o njima govore ipak u blažem kontekstu i podcrtavaju da su to grupe u kojima se ponajviše iznosi kritika na račun predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića te njegovih političkih partnera HNS-a i SDSS-a.

I to članovi koji uopće nisu stranački pripadnici HDZ-a, koji dakle nemaju motiva uljepšavati situaciju, poput Dražena Ćurića, novinara i vlasnika portala Teleskop.hr (bivšeg večernjakovca), koji je u te grupe pozvan, a on je poziv prihvatio kako bi u njima dijelio tekstove sa svog portala. U svakoj grupi, naime, ima po 200 do 300 članova, što je Ćuriću bila dobra platforma za distribuciju tekstova i privlačenje čitatelja. Osim Dražena Ćurića, u grupi “Uskoci i hajduci”, doznajemo, član je i Miljenko Ćurić, menadžer pjevača i predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, koji je i dalje član HDZ-a iako podupire kandidata Škoru i dio je njegovog izbornog tima.

– Od 2014. godine poslovno surađujem sa Škorom, a Deklaracijom o ljudskim pravima, kao i Ustavom, zajamčena mi je sloboda rada – kratko je odgovorio Ćurić na naše pitanje kako to da se nije iščlanio iz HDZ-a ako podržava suparničkog kandidata Škoru. Slično nam je rekao i Mate Mijić, glasnogovornik Škorine kampanje.

– Miljenko Ćurić dugogodišnji je poslovni partner i prijatelj Miroslava Škore, ne vidimo ništa oprečno u tome što je i član HDZ-a. Koliko znam, on u grupi “Uskoci i hajduci” nije ništa pisao ni kada su članovi te grupe kritizirali Škoru – rekao nam je Mijić.

Dražen Ćurić pak korespondenciju u obje HDZ-ove grupe opisuje kao vrlo živahnu, živopisnu i strastvenu.

– Članovi tih grupa najviše su kritizirali Plenkovića, Istanbulsku konvenciju, ministricu Divjak, HNS i Milorada Pupovca. Predsjednicu Grabar-Kitarović nisu kritizirali, premda je bilo poruka u zadnje vrijeme kojima se promoviralo Miroslava Škoru. Moj opći dojam jest da su članovi tih grupa izuzetno kritični prema politici Andreja Plenkovića. Kada je riječ o optužbama za govor mržnje, moj zaključak je da su to bile normalne rasprave u zatvorenim grupama, da je sporadično bilo sočnih kritika, ali to nisu grupe koje su promicale mržnju niti u kojima se ikome ponaosob prijetilo. Povremeno je bilo poruka koje su ispod razine komunikacije i za zatvorene grupe – rekao nam je Ćurić. On otkriva da su oni viđeniji, ugledniji, višerangirani članovi HDZ-a u tim grupama samo promatrači, a da kritike pišu nižerangirani članovi koji su općoj javnosti uglavnom nepoznati. Smatra da su neki koji su se htjeli dodvoriti Plenkoviću u tim porukama imali materijala za “cinkanje” predsjedniku stranke, a dnevno u obje grupe bude po 400 do 500 poruka.

Dražen Ćurić, novinar i vlasnik portala Teleskop.hr

– Obje grupe, po meni, otkrivaju da u HDZ-u postoji značajan otpor Plenkovićevoj politici, a istodobno se u obje grupe uglavnom podržavalo predsjednicu – dodao je Dražen Ćurić. Potpuno ga je iznenadilo, nastavio je, da je Andrej Plenković informacije o sadržaju poruka u tim grupama digao na nacionalnu razinu, a posebno uoči kampanje za predsjedničke izbore jer smatra da to šteti HDZ-ovoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović.