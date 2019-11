Uzburkale stranku: Vrh HDZ-a ima ‘debelu knjigu’ isprintanih poruka

Vrh HDZ-a, doznajemo, ima cijelu “debelu knjigu” isprintanih poruka iz grupe na Viberu “Zna se HDZ”, osnovane još 2015. ili 2016., a ima i imena petnaestak ljudi koji su u toj grupi pisali poruke spornog sadržaja i za koje se očekuje da bi mogli biti izbačeni iz stranke.

Prijavio poruke Plenkoviću

Iako su među tim članovima HDZ-a navodno i neki poznatiji široj javnosti, kako je to rekao Branko Bačić, šef Kluba HDZ-a, ipak nije riječ o članovima stranke na razini ministara u Vladi ili saborskih zastupnika, pa ni Plenkovićevih oponenata, odnosno ne radi se o visokim stranačkim dužnosnicima, nego o nižerangiranim dugogodišnjim članovima HDZ-a. U HDZ-ovoj grupi na WhatsAppu “Uskoci i hajduci” i u grupi na Viberu “Zna se HDZ” ima od 250 do 300 članova, a u tim grupama članovi su, ili su bili, i razni ministri, saborski zastupnici, “obični” članovi, zamjenik šefa HDZ-a Milijan Brkić, glasnogovornik Vlade Marko Milić, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulica...

U kuloarima kruži priča da je upravo Kapulica, koji je bio član te grupe na Viberu, sve sporne poruke isprintao i prijavio šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću. U vrhu HDZ-a tvrde pak da su te prijeteće poruke kojima se širi govor mržnje, koje su stare pola godine, na Plenkovićev e-mail u HDZ-u, kao i u zagrebački HDZ, stigle anonimno. Iako u vrhu HDZ-a znaju imena autora spornih poruka (“leđno niz Savu”, “metak u čelo”...) one još nisu proslijeđene u zagrebački HDZ, a očito ni u ostale županijske organizacije, na postupanje lokalnim šefovima HDZ-a koje je Predsjedništvo zadužilo da provedu stegovne postupke protiv tih članova.

“Totalne budale”

Lokalne organizacije, naime, te članove moraju prijaviti časnim sudovima HDZ-a (svaka županijska organizacija kao i Grad Zagreb imaju svoj lokalni časni sud) na stegovni postupak. Izvor iz vodstva HDZ-a jučer nam je rekao da će prijave časnim sudovima ići već danas, ali sudeći prema reakcijama iz županijskih organizacija, to neće ići tako brzo. Naši izvori iz HDZ-a, koji su članovi tih grupa, tvrde da se manji dio poruka odnosi na govor mržnje i eventualne prijetnje, premda je nejasno na koga se te prijetnje odnose, ali da u obje grupe ima nekoliko “totalnih budala”.

U grupi “Uskoci i hajduci” na WhatsAppu navodno nije bilo govora mržnje kao u Viber-grupi “Zna se HDZ”, ali i u “Uskocima i hajducima”, doznajemo, ima poklonika ustaškog režima koji hvale poglavnika Antu Pavelića. Veliki dio poruka u obje grupe odnosi se na vrijeđanje Andreja Plenkovića, osporavanje njegove politike, Istanbulske konvencije, ismijavanje da je on “Pupovčevo zlato”, a ima i agitiranja za predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru. U dijelu HDZ-a prevladava dojam da je osnovni motiv vrha HDZ-a i Plenkovića obračun sa stranačkim neistomišljenicima.

Uostalom, i Plenković i glavni tajnik Jandroković jasno su poručili da osim govora mržnje neće tolerirati ni nelojalnost stranci kao ni stranačkim odlukama, a posebno ne agitiranje za suprotnog predsjedničkog kandidata. Stječe se dojam da Andrej Plenković u pripremi za stranačke izbore ima pokaznu vježbu kojom želi dati do znanja da neće tolerirati neposluh i ismijavanje. U vrhu HDZ-a pak tumače da raščišćavanjem grupa na WhatsAppu i Viberu, zapravo, pomažu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović jer će iz stranke isključiti one koji rade protiv nje i njezine kampanje navijajući za Škoru. Ne misle da je afera s porukama naštetila predsjednici, naprotiv... U dijelu HDZ-a pak smatraju da je smiješno na nacionalnu razinu dizati dopisivanje članova i da je to trebalo riješiti bez velike pompe.