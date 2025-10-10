'I poslovni sektor mora pridonijeti energetskoj tranziciji, a ključna su ulaganja u solarnu energiju i infrastrukturu'

Gotovo 18 godina u Lidlu, dvije u Kauflandu – i dalje unutar iste obitelji. Tomislav Šapina, član Uprave Kauflanda Hrvatska, iskustvo iz prijašnje tvrtke prenio je u novi poslovni izazov, a danas s te pozicije oblikuje smjer razvoja jedne od najvećih maloprodajnih kompanija u zemlji. "Lidl je također dio Grupe Schwarz pa ga ponekad neformalno nazivamo sestrinskom firmom. Kao i u pravom životu kada su dvije sestre u pitanju – različiti karakteri, svaka posebna na svoj način, ali s istim vrijednostima i načelima rukovođenja", kaže Šapina, koji u intervjuu za Večernji list govori o tome zašto je blizina trgovine jedan od ključnih faktora uspjeha, kako se Kaufland uključuje u energetsku tranziciju i na koji način prati promjene u potrošačkim navikama.

Kako biste ukratko opisali poslovnu strategiju Kauflanda i koje su glavne smjernice razvoja u Hrvatskoj? Jedan od ključnih faktora za uspjeh na tržištu je blizina trgovina. Stoga ćemo i dalje nastojati biti prisutni što bliže našim kupcima, otvoriti trgovine u manjim mjestima i lokalnim zajednicama. Tako smo primjerice, u rujnu prošle godine otvorili trgovinu u Ivancu, kojemu s okolicom gravitira 20-25 tisuća stanovnika, što je izazvalo izuzetno pozitivne reakcije kupaca. Također snažan fokus stavljamo na energetsku učinkovitost, ulaganja u obnovljive izvore i održivu gradnju kao i na digitalizaciju procesa.

U sklopu održive strategije nedavno ste završili projekt fotonaponskog sustava na Logističko-distributivnom centru. Koliki su kapacitet, broj panela i očekivana godišnja proizvodnja energije? Naš fotonaponski sustav u Jastrebarskom sastoji se od preko 4700 solarnih panela na površini od gotovo 10.000 m², a godišnje ćemo njima pokriti oko 30% ukupne potrošnje električne energije logističkog centra. Na projekt smo izuzetno ponosni jer njime pokazujemo kako i poslovni sektor može pridonijeti energetskoj tranziciji u Hrvatskoj, a time nastavljamo i s aktivnostima koje smatramo nužnima za održivu i sigurniju budućnost. Investicija u sustav iznosila je 1,3 milijuna eura, a omogućit će nam značajne uštede u potrošnji električne energije.

Također, procjenjujemo kako će godišnje smanjiti emisije CO2 za gotovo 500 tona. Time doprinosimo smanjenju našeg ukupnog ekološkog otiska te dugoročno stvaramo temelje za još održivije poslovanje. Dio naših poslovnica već ima instalirane fotonaponske sustave na krovovima, a kako bismo sustavno smanjivali potrošnju energije iz neobnovljivih izvora, cilj nam je tu praksu širiti i dalje korak po korak i u skladu s mogućnostima svake lokacije.

Koliko je ekološki prihvatljiva gradnja danas standard i kako održive tehnologije integrirate u nove projekte? Ekološki prihvatljiva gradnja dio je naših standarda. Svaka nova poslovnica projektira se i gradi tako da bude energetski što učinkovitija i dugoročno održiva. To uključuje suvremene sustave grijanja i hlađenja, LED rasvjetu, optimizirane rashladne uređaje te rješenja koja smanjuju potrošnju energije kao što su već spomenuti fotonaponski sustavi. Paralelno kroz poslovanje nastojimo provoditi i druge inicijative i aktivnosti – smanjenje plastike, poticanje povrata ambalaže i suradnju s domaćim dobavljačima – kako bismo održivost primijenili i u praksi koju kupci svakodnevno vide.

Koje su planirane iduće lokacije za nove poslovnice? Gradimo dvije nove poslovnice, u Lučkom i Osijeku. U prosincu prošle godine otvorili smo našu 50. trgovinu u Splitu, koja je odličan primjer Kauflanda, kao one-stop-shopping destinacije. Na jednom mjestu dodatno našim kupcima nudimo ribarnicu, mesnicu, prodavaonicu organske hrane, ljekarnu, kiosk, poštanske usluge i mogućnost konzumacije kave i kolača. Smatram kako je kombinacija tih usluga odlično usklađena s potrebama kupaca u Splitu te planiramo daljnje širenje u skladu s potrebama tržišta.

S obzirom na to da kažete kako je blizina trgovine jedan je od ključnih kriterija pri odabiru lokacije, kako balansirate između širenja mreže i modernizacije postojećih objekata? Blizina trgovina izuzetno je važna jer znamo da kupcima puno znači imati trgovinu na dohvat ruke. Prilikom odabira lokacija cilj nam je pokriti i veće gradove i manje sredine kako bismo svima omogućili jednaku kvalitetu kupnje. Pritom vodimo računa o prometnoj povezanosti, parkirališnim kapacitetima i pristupu javnim prijevozom jer sve to utječe na praktičnost i u konačnici na odabir trgovine. Naš je cilj da posjet trgovini bude što jednostavniji i ugodniji.

Tržište nekretnina posljednjih godina suočava se s brojnim izazovima – od rasta cijena do dostupnosti zemljišta. Koje trendove stoga prepoznajete kao najvažnije u idućem razdoblju? To su izazovi s kojima se i mi susrećemo posebno pri planiranju novih projekata. Kako bismo adekvatno odgovorili na ove izazove, prilagođavamo svoju strategiju, i to na način da budemo što fleksibilniji u svom nastupu. Tako se uz dosadašnju praksu kupovine zemljišta i izgradnje trgovina dodatno fokusiramo na dugoročne zakupe, kako na postojećim lokacijama, tako i na onima koje su u fazi izgradnje.

Električne punionice na parkiralištima trgovina sve su traženije. Kakvi su planovi za njihovo daljnje širenje i na koji ih način vidite u kontekstu održivog razvoja kompanije? Električne punionice mogu se pronaći na parkiralištima svih naših trgovina. Vjerujemo kako je ovakav oblik infrastrukture važan korak prema održivoj mobilnosti te da time našim kupcima pružamo dodatnu vrijednost i praktičnost. Punionice su dio ulaganja u obnovljive izvore energije i energetski učinkovitije tehnologije koju ugrađujemo u naše trgovine.

Kada pogledate dosadašnje investicije Kauflanda u Hrvatskoj, kako procjenjujete njihovu uspješnost i što ste iz tih projekata naučili za buduće planove? Dosadašnje investicije pokazale su se vrlo uspješnima jer su nam omogućile stabilan rast poslovanja, širenje mreže trgovina te poboljšanje logističkih procesa. Smatramo da je ključno ulagati promišljeno i s dugoročnim ciljevima – ne samo u objekte i tehnologiju, već i u održive prakse koje donose korist i kupcima i zajednici. Ulaganje u fotonaponske sustave se primjerice pokazalo kao vrijedno iskustvo jer ćemo istovremeno smanjiti operativne troškove i napraviti konkretan korak prema ekološki odgovornijem poslovanju. Tim ćemo se smjernicama voditi i u budućim projektima gdje ćemo nastaviti kombinirati modernizaciju, energetsku učinkovitost i odgovornost prema zajednici.

S obzirom na inflaciju i promjene u potrošačkim navikama, koje trendove primjećujete kod kupaca i kako se prilagođavate njihovim očekivanjima? Kupci su danas izrazito osjetljivi na cijene, a istodobno traže kvalitetu i pouzdanost. Svjesni izazova s kojima se građani suočavaju, nudimo im širok asortiman od prosječno 19.000 proizvoda koji zadovoljavaju različite potrebe, a kontinuiranim akcijama kroz cijelu godinu nastojimo im što više izaći ususret. Intenzivno surađujemo s domaćim proizvođačima i širimo ponudu povoljnih, ali kvalitetnih proizvoda. Ujedno razvijamo digitalne usluge i programe lojalnosti koji kupcima omogućuju dodatne pogodnosti. Na taj se način prilagođavamo njihovima očekivanjima i nastojimo im olakšati svakodnevicu.

Digitalizacija snažno mijenja maloprodaju. Planirate li nove tehnologije, poput pametnih blagajni ili napredne logistike, integrirati u poslovanje? Digitalizacija je za nas jedan od ključnih pravaca razvoja, a već je i sada dio naše svakodnevice. Naime, u našem logističko-distributivnom centru već danas koristimo napredne sustave planiranja i upravljanja procesima, što nam omogućuje učinkovitije poslovanje i manji ekološki otisak. Također, kontinuirano ulažemo u modernizaciju blagajni i digitalnih rješenja unutar trgovina – od samouslužnih blagajni, K-SCAN – tehnologije samostalnog skeniranja proizvoda koju planski širimo na sve veći broj poslovnica u Hrvatskoj, sve do aplikacija koje olakšavaju kupcima snalaženje i nude personalizirane pogodnosti. Nova tehnologija nam osim većeg komfora za kupce omogućuje i optimizaciju poslovanja, bržu prilagodbu tržišnim trendovima, a na koncu i smanjenje otpada.

Koji su vam glavni prioriteti i ciljevi u sljedećoj godini? Naši su prioriteti ulaganja u širenje i modernizaciju mreže poslovnica uz snažan naglasak na održivost. U inovacijama ćemo se i dalje fokusirati na digitalizaciju procesa i ponudu novih usluga kupcima, a u razvoju poslovnica na odabir lokacija koje su blizu zajednicama i prilagođene potrebama kupaca. Vjerujem da ovakav balans održivosti, inovacija i dostupnosti čini temelj našeg dugoročnog rasta.