POPIS TRGOVINA

Otvoreni trgovački centri i trgovine u nedjelju: Evo gdje možete obaviti šoping

28.09.2025.
u 09:38

Nedjelja ne znači i zatvorena vrata - provjerite koje prodavaonice i centri rade ovu nedjelju.

Ako planirate u kupovinu u nedjelju, 28. rujna, donosimo pregled trgovina i trgovačkih centara koji će biti otvoreni.

Konzum (Superkonzum)

  • Zagreb: Sisačka cesta 2

  • Rijeka: Osječka 71

  • Osijek: Sjenjak 133
    Potpun popis ostalih Konzumovih prodavaonica otvorenih ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.

Lidl

  • Zagreb: Nova cesta 7, Donje Svetice 46, Zadarska 79, Oranički odvojak 1, Risnjačka 1, Oreškovićeva 3C, Aleja Javora 3, Radnička cesta 232, Ljubljanska avenija 2

  • Rijeka: Osječka 67/A

  • Osijek: Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33A

  • Split: Nikole Tesle 16A, Poljička cesta 37

Plodine

  • Zagreb: Karla Metikoša 4, Štefanovečki zavoj 10, Haleuša 1

  • Rijeka: Ružice Mihić 20, Osječka 50, Vukovarska 87, Zvonimirova 3

  • Osijek: J. J. Strossmayerova 343

Interspar

  • Zagreb: Ulica Vice Vukova 6

Tommy

  • Zagreb: Supilova 7

  • Rijeka: Fiorella la Guardia 13, Vere Bratonje 28

  • Split: Put Brodarice 6, Domovinskog rata 93, Trg hrvatske bratske zajednice 4, Matoševa 29, Mažuranićevo šetalište 24A, Mejaši 33, Bušićeva 8A, Dražanac 46B, Doverska 33, Žnjanska 4, Slanice 3A

Eurospin

  • Zagreb: Samoborska cesta 131

  • Ivanec: Ivanečko naselje 2/28

  • Labin: Štrmac 303

  • Pazin: Ulica Istarskih narodnjaka 17 (Stop Shop)

Trgovački centri otvoreni u nedjelju

  • Arena Centar, Zagreb

  • ZTC, Rijeka

  • Supernova Zadar

  • Supernova Šibenik

  • Stop Shop Kaštel Sućurac

  • Joker Split

Detaljniji popis trgovina koje rade nedjeljom možete pogledati na stranici radne-nedjelje.com.

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
10:21 28.09.2025.

Zar ljudi nedjeljom baš moraju ići u kupnju?

