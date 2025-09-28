Otvoreni trgovački centri i trgovine u nedjelju: Evo gdje možete obaviti šoping

Ako planirate u kupovinu u nedjelju, 28. rujna, donosimo pregled trgovina i trgovačkih centara koji će biti otvoreni.
Konzum (Superkonzum)
-
Zagreb: Sisačka cesta 2
-
Rijeka: Osječka 71
-
Osijek: Sjenjak 133
Potpun popis ostalih Konzumovih prodavaonica otvorenih ove nedjelje možete pronaći na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
-
Zagreb: Nova cesta 7, Donje Svetice 46, Zadarska 79, Oranički odvojak 1, Risnjačka 1, Oreškovićeva 3C, Aleja Javora 3, Radnička cesta 232, Ljubljanska avenija 2
-
Rijeka: Osječka 67/A
-
Osijek: Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33A
-
Split: Nikole Tesle 16A, Poljička cesta 37
Plodine
-
Zagreb: Karla Metikoša 4, Štefanovečki zavoj 10, Haleuša 1
-
Rijeka: Ružice Mihić 20, Osječka 50, Vukovarska 87, Zvonimirova 3
-
Osijek: J. J. Strossmayerova 343
Interspar
-
Zagreb: Ulica Vice Vukova 6
Tommy
-
Zagreb: Supilova 7
-
Rijeka: Fiorella la Guardia 13, Vere Bratonje 28
-
Split: Put Brodarice 6, Domovinskog rata 93, Trg hrvatske bratske zajednice 4, Matoševa 29, Mažuranićevo šetalište 24A, Mejaši 33, Bušićeva 8A, Dražanac 46B, Doverska 33, Žnjanska 4, Slanice 3A
Eurospin
-
Zagreb: Samoborska cesta 131
-
Ivanec: Ivanečko naselje 2/28
-
Labin: Štrmac 303
-
Pazin: Ulica Istarskih narodnjaka 17 (Stop Shop)
Trgovački centri otvoreni u nedjelju
-
Arena Centar, Zagreb
-
ZTC, Rijeka
-
Supernova Zadar
-
Supernova Šibenik
-
Stop Shop Kaštel Sućurac
-
Joker Split
Detaljniji popis trgovina koje rade nedjeljom možete pogledati na stranici radne-nedjelje.com.
Zar ljudi nedjeljom baš moraju ići u kupnju?