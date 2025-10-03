Naši Portali
Bude nostalgiju: Ovi proizvodi bili su hit u bivšoj državi, a i dan danas su nezaobilazni na policama

VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 21:00

Pasta za zube Putzi bila je legendarna, iako je bila više deserta nego obične paste, a senf Bautz'ner, svestran i jednostavan, i dalje je jedan od najpoznatijih

Mnogi proizvodi iz bivše Istočne Njemačke (DDR) nisu završili kao muzejski eksponati, već su i danas iznimno popularni i neizostavni dio života mnogih ljudi. Iako su prošli kroz promjene, mnogi od njih još uvijek zauzimaju svoje mjesto na policama trgovina i u svakodnevnim kuhinjama, kupaonicama i radionicama. Prema njemačkom Bildu, donosimo vam priču o 22 proizvoda koji i dalje žive i s ljubavlju se koriste, kao podsjetnik na prošla vremena, piše Bild

Jedan od takvih proizvoda je Elsterglanz, pasta za poliranje koja je u DDR-u bila gotovo član obitelji. Iako skromna u izgledu, ona je bila ključna za vraćanje sjaja biciklima, mopedi i posuđu, a i danas je omiljena među nostalgičarima. Poznata mrežasta torba Dederon bila je simbol održivosti u DDR-u, a danas je ponovno popularna kao retro modni dodatak.

Adventski kalendar iz DDR-a bio je posebna vrsta nostalgije, s malim ikonicama Istoka poput sapuna Perligran, bombona Krügerol i pekmeza Mühlhäuser, koji su ujedno budili sjećanja na staro doba. Među omiljenim proizvodima koji su preživjeli test vremena je i kečap Werder, koji je bio prisutan u mnogim domaćinstvima i na štandovima s kobasicama, a danas i dalje ima svoje mjesto u Njemačkoj, s ponosom na brandenburškim korijenima.

Pjenušac Rotkäppchen postao je nezaobilazan na mnogim proslavama, a Halloren-Kugeln, najstarije čokoladne praline u Njemačkoj, i dalje su simbol luksuza. Kečap Werder, senf Bautz'ner i desert Blaue Grütze samo su neki od proizvoda koji su preživjeli i postali simboli prošlih vremena, dok su bomboni Viba, čokolada Zetti i čak Nudossi ostali omiljeni među generacijama.

Pasta za zube Putzi bila je legendarna, iako je bila više deserta nego obične paste, a senf Bautz'ner, svestran i jednostavan, i dalje je jedan od najpoznatijih. Kruh Filinchen, lješnjakom bogat Nudossi, i zlatna vrećica Zetti Knusperflocken nastavili su svoj put kroz povijest, dok su Spreewald krastavci i Radeberger pivo simboli istočne Njemačke i dan danas.

Ključne riječi
Istočna Njemačka Barkod trgovina DDR

