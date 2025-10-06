Do jučer su ga bacali, a danas na njemu zarađuju: Kupci za ovaj tip otpada dobivaju naknadu u trgovinama

Kupci u austrijskim supermarketima sada mogu predati rabljeno jestivo ulje i biti nagrađeni. U Eurosparu, Intersparu i Maximarktu postavljeni su automati za prikupljanje ulja – za svaku bocu starog ulja kupci dobivaju bon od 15 centi, koji se može odmah iskoristiti na blagajni, piše Fenix.

Cilj akcije je spriječiti da se stara ulja izlijevaju u odvod, što šteti okolišu i kanalizaciji. Spar i Münzer Bioindustrija ističu da kuhinjski otpad može postati vrijedna sirovina – jedan litru ulja moguće je pretvoriti u litru biodizela, što štedi oko 3 kilograma CO₂, a na godišnjoj razini može smanjiti emisije za čak 1,5 milijuna tona.

Predsjednik Uprave Spara Hans K. Reisch naglasio je da automati za ulje kupcima olakšavaju sudjelovanje u održivosti, dok direktor Münzera Ewald-Marco Münzer ističe da svi mogu pridonijeti zaštiti okoliša i pretvoriti otpad u energiju za budućnost.

Spar već koristi biogorivo HVO, dijelom dobiveno iz starog ulja, za svoju logističku flotu, a nova akcija dodatno će smanjiti emisije CO₂. Cilj tvrtke je do 2025. godine potpuno prebaciti logistiku na obnovljive izvore energije.