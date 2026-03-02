Naši Portali
VATROGASCI NA TERENU

FOTO Izbio požar u splitskom zatvoru, dio zatvorenika pod pratnjom stigao u bolnicu

Požar u splitskom zatvoru, zatvorenici dolaze na hitni prijem u Firule
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/13
Autori: Večernji.hr, Žaklina Jurić/Hina
02.03.2026.
u 19:43

Zapovjednik JVP-a Split Mario Mikas potvrdio je kako je intervencija brzo provedena

U splitskom zatvoru na Bilicama planuo je požar u ponedjeljak oko 18,30 sati u kojem je osam osoba ozlijeđeno, a kako se doznaje u bolnici, ozlijeđeni su se nagutali dima, ali nitko nema opeklina i nije riječ o težim ozljedama. "U bolnicu je dovezeno osam osoba. Medicinska obrada je u tijeku. Prema prvim informacijama riječ je o inhalacijskim ozljedama", rekla je glasnogovornica KBC Split Kristina Bitanga. Vatra je buknula unutar zatvora, a gasilo je desetak vatrogasaca splitske Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Split. Još nije jasno koji je uzrok požara jer se iz zatvora na Bilicama nisu službeno oglasili.

Na teren su izašli pripadnici JVP-a i DVD-a Split s četiri vozila i deset vatrogasaca, a na mjesto događaja stigla je i policija. Požar je, kako doznaje 24sata, izbio na madracima unutar zatvora, a vatrogasci su ga ubrzo stavili pod kontrolu. Zapovjednik JVP-a Split Mario Mikas potvrdio je kako je intervencija brzo provedena. "Izašli smo s četiri vozila, gorjeli su madraci. Nekoliko ljudi zbrinuto od strane Hitne pomoći", rekao je.

Ovo je treći požar u tom zatvoru u malo manje od godinu dana. Kako smo pisali u prosincu prošle godine, prema neslužbenim informacijama, uzrok paleža u noći na 11. prosinca navodno su bile stjenice s kojima splitski zatvor muku muči godinama. Više o tome možete pročitati OVDJE.
