Spomen-dom boraca NOR-a i omladine mogao bi postati luksuzni hotel

Počeo je ožujak, mjesec u kojem bi Vlada napokon trebala donijeti odluku o tome što će sa Spomen-domom u Kumrovcu. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić najavio je da će u ožujku donijeti odluku o prodaji putem javnog natječaja. Projekt je to od strateške važnosti za Hrvatsku, pa je nakon desetljeća i desetljeća propadanja došlo vrijeme da novi vlasnik, tko god to bio, spasi kompleks površine oko 6500 četvornih metara zatvorenog prostora i osam hektara okolnog zemljišta.

– Nadam se da će Spomen-dom biti stavljen na prodaju u ožujku, kako je to ministar Bačić i obećao, te da ćemo dobiti novog vlasnika koji će investirati u to da se objekt preuredi u hotel visoke kategorije – kaže za Večernji list općinski načelnik Robert Šplajt. Za razvoj turizma dobro bi im došlo oko 200 soba. Novi smještani kapaciteti preporodili bi, dodaje, Kumrovec i okolna sela koje godišnje posjeti oko 150.000 turista. "Reklamu" Kumrovcu nedavno je, podsjetimo, dao zastupnik DP-a Josip Dabro koji je spomenuo "bal vampira", misleći na okupljanja svakog 25. svibnja, na bivši Dan mladosti, rođendan Josipa Broza Tita, čija se rodna kuća nalazi u Kumrovcu.

No, nije ona jedini mamac za turiste. Bilo je već pokušaja da se neke nekretnine prodaju, a medijski najeksponiraniji bio je onaj kineske kompanije Zhongya nekretnine, čija je suvlasnica Jiang Yu 2019. posjetila Kumrovec i potom ponudila 14 milijuna, dva milijuna više od početne cijene, za Hotel Zagorje, bivšu Političku školu. Bila je to jedina ponuda.

– Treći sam put ovdje i ovaj projekt vrlo mi je važan. Vjerujem da ovamo možemo privući brojne turiste. Želim potaknuti razvoj Kumrovca i već imam planove za to. Prošle godine potpisali smo memorandum o suradnji s Kumrovcem, a sada idemo dalje – kazala je Yu i dodala da je zainteresirana i za kupnju Spomen-doma, čija je vrijednost tada bila procijenjena na 15 milijuna kuna, Titove rezidencije i nogometnog stadiona. Sve bi to, govorila je, moglo biti pretvoreno u turistički kompleks posvećen Josipu Brozu Titu. – Drago nam je što je kumrovečki mrtvi kapital, bivša Politička škola, konačno pronašao nove vlasnike, odnosno što se naš trud u privlačenju investicija na područje Krapinsko–zagorske županije konačno počeo isplaćivati – sretan je bio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. I onda – ništa. Poduzetnica Yu nije do kraja 2019. godine uplatila preostali iznos, država je zadržala oko 600.000 jamčevine. Prošlo je od tada šest godina.

Spomen-dom i Politička škola dva su, inače, zasebna objekta. Posljednji stanari Političke škole bili su prognanici iz Vukovara, njih petstotinjak. Među njima je bila i književnica Ivana Simić Bodrožić, autorica nagrađivanog romana "Hotel Zagorje", koja je u ljeto 1991. kao devetogodišnja djevojčica morala otići iz Vukovara. Komentirajući aktualnu najavu ministra Bačića, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar smatra da je problem bila previsoka procijenjena vrijednost, pa očekuje realnu procjenu kako bi se javilo više zainteresiranih investitora. U tom slučaju, vjeruje, objekt bi se u roku od dvije godine mogao staviti u funkciju.

– To je sjajan projekt, remek-djelo arhitekture u vrijeme 70-ih godina kada je napravljen – složio se i ministar Bačić kada je nedavno obišao Kumrovec. Nakon revizije procjene vrijednosti očekuje se odluka o prodaji uz određene uvjete, primjerice zaštitu izvorne arhitekture. Puni naziv tog objekta koji prvi ide na prodaju je Spomen-dom boraca NOR-a i omladine Jugoslavije, a izgrađen je 1974. na temelju projekta arhitekata Berislava Šerbetića i Ivana Filipčića. Namijenjen je bio za manifestacije i smještaj gostiju, s kongresnom dvoranom, restoranom, bazenom, amfiteatrom...

Atomsko sklonište

Politička škola sagrađena pak je 1981. godine sa sobama, konferencijskom dvoranom s 380 mjesta, pet kabineta, bibliotekom, restoranom, pa i atomskim skloništem. Načelnik Šplajt ističe da bi prodaja Spomen-doma Općini Kumrovec donijela veću ekonomsku stabilnost i nova radna mjesta. – Želimo li kvalitetniji, cjelogodišnji turizam, moramo imati smještajne kapacitete koji to mogu pratiti. Hotel na ovoj lokaciji omogućio bi višednevne posjete i podigao ukupnu turističku ponudu na višu razinu – kazao je. Nakon Spomen-doma trebat će naći rješenje i za Političku školu, koju neki vide kao budući dom za starije osobe. No, i njezinu će sudbinu, kao i kad je građena, odrediti – politika.