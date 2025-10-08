Trgovina koju Hrvatice obožavaju trajno zatvorila jednu od poslovnicu u Zagrebu

Kupci u zagrevačkom Avenue Mallu primijetili da je trgovina jednog od omiljenih brendova brojnih Hrvata i Hrvatica, popularna Zara zatvorena. Čini se da se radi o trajnom zatvaranju jer trgovački centar više ne navodi Zaru na popisu svojih trgovina, a ista informacija više nije dostupna ni na službenoj web stranici brenda.

Prema informacijama tvrtke ITX Hrvatska, piše Index, dijela globalnog modnog lanca Inditex, koji stoji iza brendova poput Zare, Bershke i Stradivariusa, riječ je o zatvaranju koje nije povezano s preuređenjem ili adaptacijom prostora.

U Zagrebu Zara trenutno djeluje kroz četiri poslovnice – u City Centeru one West, City Centeru one East, na Ilici i u Arena Centru, gdje je nedavno završilo preuređenje. U Hrvatskoj ukupno postoji devet Zara trgovina, uključujući i dvije Zara Home trgovine u Zagrebu i Splitu, dok ostale pokrivaju gradove poput Splita, Zadra, Rijeke i Osijeka.