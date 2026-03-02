Suđenje Zlatku Babiću i njegovim suoptuženicima nastavljeno čitanjem dokumentacije

Čitanjem dokumentacije na zagrebačkom Županijskom sudu je nastavljeno suđenje Zlatku Babiću, gradonačelniku Kutine kojeg USKOK optužnicom tereti da je kupovao zastupnike u gradskom vijeću. S njim su optuženi i tadašnji gradski vijećnici Davor Kljakić, Dražen Kinderman i Darko Kousek, koji su kao i Babić na početku suđenja zanijekali krivnju. USKOK Babića i ostale tereti za podmićivanje zastupnika i trgovanje utjecajem, a priča se zakotrljala koncem 2021. nakon javnih istupa Adrijane Cvrtile, direktorice kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina. Ona je javno ispričala kako su Babić i Kljakić radili pritisak na nju kako bi se u Eko Moslavini zaposlili pojedini članovi stranke i rodbina vijećnika.

Zviždačica je tada ispričala i da se od nje tražilo da se nekim djelatnicima povećaju plaće, a oni su zauzvrat trebali osigurati glas tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna. Nakon javnih istupa ona je dobila otkaz zbog čega je pokrenula sudske postupke, od kojih su neki riješeni u njezinu korist, a neki ne. Babić i ostali su bili uhićeni, a Babić je jedno vrijeme proveo u Remetincu. No ostao je gradonačelnik unatoč uhićenju, pritvaranju, istrazi i optužnici. Izašao je iz HDZ-a kad je protiv njega pokrenuta istraga. Prema optužnici, Babić je to za što se tereti radio od studenog 2019. do travnja 2020. a u inkriminirano vrijeme Kljakić je bio predsjednik Gradskog vijeća Kutine, a Dražen Kinderman, nezavisni vijećnik.

USKOK Babića tereti da je u zamjenu za Kindermanovu podršku proračunu obećao da će mu zaposliti sina u Eko Moslavini. Kousek je bio oporbeni vijećnik, a njemu je obećao povećanje plaće. Njih su dvojica glasali kako je Babić tražio, nakon čega su Babić i Kljakić tražili od Adrijane Cvrtile da realizira ono što su oni obećali dvojcu koji je glasao onako kako su tražili. Babić se teretio i da je od Kljakića tražio da naloži A. Cvrtili da u Eko Moslavini zaposli oca osobe s kojom je politički povezan. Osim toga, Babić i Kljakić terete se i da su od A. Cvrtile tražili i da pojedinim osobama, čije su zapošljavanje tražili, neosnovano poveća i koeficijente za plaću ili ih pak prebaci na druga radna mjesta iako za tim nije bilo potrebe.