Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRADONAČELNIK KUTINE NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI

Suđenje Zlatku Babiću i njegovim suoptuženicima nastavljeno čitanjem dokumentacije

Zagreb: Započelo suđenje gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću i drugima
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ivana Jakelić
02.03.2026.
u 16:07

USKOK Babića tereti da je u zamjenu za Kindermanovu podršku proračunu obećao da će mu zaposliti sina u Eko Moslavini. Kousek je bio oporbeni vijećnik, a njemu je obećao povećanje plaće

Čitanjem dokumentacije na zagrebačkom Županijskom sudu je nastavljeno suđenje Zlatku Babiću, gradonačelniku Kutine kojeg USKOK optužnicom tereti da je kupovao zastupnike u gradskom vijeću. S njim su optuženi i tadašnji gradski vijećnici Davor Kljakić, Dražen Kinderman i Darko Kousek, koji su kao i Babić na početku suđenja zanijekali krivnju. USKOK Babića i ostale tereti za podmićivanje zastupnika i trgovanje utjecajem, a priča se zakotrljala koncem 2021. nakon javnih istupa Adrijane Cvrtile, direktorice kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina. Ona je javno ispričala kako su Babić i Kljakić radili pritisak na nju kako bi se u Eko Moslavini zaposlili pojedini članovi stranke i rodbina vijećnika.

Zviždačica je tada ispričala i da se od nje tražilo da se nekim djelatnicima povećaju plaće, a oni su zauzvrat trebali osigurati glas tih vijećnika za proračun i rebalans proračuna. Nakon javnih istupa ona je dobila otkaz zbog čega je pokrenula sudske postupke, od kojih su neki riješeni u njezinu korist, a neki ne. Babić i ostali su bili uhićeni, a Babić je jedno vrijeme proveo u Remetincu. No ostao je gradonačelnik unatoč uhićenju, pritvaranju, istrazi i optužnici. Izašao je iz HDZ-a kad je protiv njega pokrenuta istraga. Prema optužnici, Babić je to za što se tereti radio od studenog 2019. do travnja 2020. a u inkriminirano vrijeme Kljakić je bio predsjednik Gradskog vijeća Kutine, a Dražen Kinderman, nezavisni vijećnik.

USKOK Babića tereti da je u zamjenu za Kindermanovu podršku proračunu obećao da će mu zaposliti sina u Eko Moslavini. Kousek je bio oporbeni vijećnik, a njemu je obećao povećanje plaće. Njih su dvojica glasali kako je Babić tražio, nakon čega su Babić i Kljakić tražili od Adrijane Cvrtile da realizira ono što su oni obećali dvojcu koji je glasao onako kako su tražili. Babić se teretio i da je od Kljakića tražio da naloži A. Cvrtili da u Eko Moslavini zaposli oca osobe s kojom je politički povezan. Osim toga, Babić i Kljakić terete se i da su od A. Cvrtile tražili i da pojedinim osobama, čije su zapošljavanje tražili, neosnovano poveća i koeficijente za plaću ili ih pak prebaci na druga radna mjesta iako za tim nije bilo potrebe. 
Ključne riječi
Darko Kousek Adrijana Cvrtila Dražen Kinderman USKOK Davor Kljakić Zlatko Babić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!