Vlasta Pavić, bivša SDP-ova gradonačelnica Zagreba niječe krivnju

- Nisam kriva! - kazala je Vlasta Pavić, bivša SDP-ova gradonačelnica Zagreba kojoj je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje zbog optužbi za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje isprave. Krivnju su zanijekale i njezine suoptuženice Iva Franekić i Marjana Leinert. Iva Franekić se tereti za ista djela kao i Vlasta Pavić, dok je Marjana Leinert optužena za poticanje na zloporabu u gospodarskom poslovanju. Vlasta Pavić bila je gradonačelnica Zagreba od 2002. do 2005., kada je zamijenila Milana Bandića, koji je morao dati ostavku nakon što je pijan skrivio prometnu nesreću.

Činjenični opis optužnice vrti se oko Konstantina Veniaminoviča Gološčapova, čija se tvrtka bavila izgradnjom i opremanjem stanova u luksuznim vilama u sklopu projekta Katino na otoku Šipanu. Za njega su mediji pisali da je maser Vladimira Putina, a prema optužnici djela koja se Vlasti Pavić stavljaju na teret počinjena su od ožujka 2012. do studenoga 2015. U to vrijeme Vlasta Pavić je bila voditeljica poslova u tvrtki Mikado, dok je Iva Franekić bila direktorica te tvrtke. Radilo se o tvrtki koja je bavila izgradnjom i opremanjem stanova u luksuznim vilama u sklopu projekta Katino na otoku Šipanu. Prema optužnici, Vlasta Pavić i Iva Franekić terete se da su sebi, majci Vlaste Pavić i Gološčapovu pribavile nepripadajuću imovinsku korist, odnosno dobit. Šteta prema optužnici je oko 100.000 eura.

Tužiteljstvo Vlastu Pavić tereti da je, nakon što je za objekt Katino u kojem su bili smješteni luksuzni stanovi naručila projektiranje, montažu i isporuku četiri dizala, kasnije to isporuku stornirala i promijenila, tražeći da se jedna pokretna podizna platforma za podizanje invalidskih kolica, instalira u kuću njezine majke. Platforma je bila vrijedna oko 95.000 kuna, a Iva Franekić se tereti da je kasnije to provela kroz poslovne knjige Mikada, koji je ugradnju tog lifta u kući majke Vlaste Pavić i platio. Nadalje, Vlasta Pavić se tereti i da je naložila djelatnicima tvrtke da plate 44.293 kuna za namještaj koji je isporučen Gološčapovu. Prema optužnici, Vlasta Pavić se tereti i da je od jedne tvrtke naručila radove na rekonstrukciji svog stana i stana kojeg koristi Iva Franekić nakon čega je lažno prikazala da je riječ o radovima na projektu Katino pa je te radove vrijedne 600.000 kuna platila tvrtka Mikado.

Osim toga, tužiteljstvo tvrdi da je Vlasta Pavić na sličan način lažirala i račun na temelju kojeg joj je onda tvrtka Mikado platila kuhinju Marjane Leinert vrijednu oko 22.000 kuna. Sud je prihvatio dokazne prijedloge obrane i optužbe, a među svjedocima čije je saslušanje predloženo je i Gološčapov. U svojoj obrani tijekom istrage, Vlasta Pavić je porekla počinjenje djela, a za Gološčapova je kazala da joj je dugogodišnji prijatelj.

- Moj je otac u lipnju 2021. imao moždani udar, pa mi je Gološčapov naložio da navedeno dizalo kupim kao donaciju tvrtke Mikado za mene, odnosno mog oca. Što se tiče namještaja, on je kupljen za potrebe kuće za smještaj upravitelja na Šipanu te je uskladišten u Blatu od kud je trebao ići na Šipan.

Kuhinja za Marjanu kupljena je po nalogu Gološčapova. Smatram da je kaznena prijava protiv mene podnesena samo zato što me nisu uspjeli nagovoriti da odustanem od podnošenja tužbe radi naplate svog potraživanja. Osim toga Gološčapov me nije uspio nagovoriti da mu prepišem trgovačko društvo koje je vlasnik zemljišta za koje je uzet kredit kod njega - branila se Vlasta Pavić tijekom istrage.

Inače, kada je kaznena prijava protiv Vlaste Pavić podignuta, na njoj se navodila suma od 10 milijuna kuna, a zanimljivo je da je kaznena prijava protiv nje podignuta kada je ona isporučila račun za usluge i poslove koje je njezina tvrtka odradila na spomenutom projektu. Račun za te obavljene poslove je iznosio upravo 10 milijuna kuna. Na koncu, od te sume s kaznene prijave, optužena je za 100.000 eura, što bi trebalo značiti da za ostatak nije utvrđena sumnja u počinjenje kazanog djela.