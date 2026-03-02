Naši Portali
DAROVANO DRŽAVNO ZEMLJIŠTE

FOTO 'Bit će to grad u gradu': Pogledajte kako će izgledati novi osječki KBC

Osijek: Svečano potpisivanje ugovora s trgovačkim drustvom EKOS d.o.o. i ravnateljem KBC-a Osijek za darovanje državnih nekretnina
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/32
Autor
Karolina Lubina
02.03.2026.
u 16:01

Građevinska dozvola za gradnju novog KBC-a postala je pravomoćna u siječnju, a sada je na redu proces javne nabave. Cijeli kompleks trebao bit biti gotov za četiri do pet godina

Na čak 215 tisuća metara četvornih, što je jednako površini cijele osječke Tvrđe, prostirat će se novi Klinički bolnički centar u Osijeku za koji je država danas darovala zemljište. Naime, u Osijeku je svečano potpisan ugovor o darovanju 120 tisuća metara četvornih državnog zemljišta radi izgradnje nove, moderne bolnice, u koju će se uložiti više od 850 milijuna eura  u Ulici Treće gardijske brigade kune.  Na potpisivanju ugovora bili su Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek, Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka, Nataša Tramišak, osječko-baranjska županica te Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostorno uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

"Ovim činom završili smo prvu, administrativnu fazu i sada otvaramo put za ono što svi dugo čekamo – početak izgradnje", naglasio je ministar Bačić. Osječki gradonačelnik Ivan Radić dodao je kako je riječ o projektu koji će definirati budućnost grada: "Ovo nije samo bolnica, ovo je projekt koji će definirati kvalitetu života u našem gradu za sljedećih 50 do 100 godina".

Novi bolnički kompleks, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 850 milijuna eura, nasušna je potreba, istaknuo je ravnatelj Šego. "Ovo nimalo nije megalomanski projekt, ovo je naša nasušna potreba. Naša postojeća bolnica djeluje na ovoj lokaciji već 150 godina. Suvremena medicina 21. stoljeća jednostavno se ne može temeljiti i napredovati u tako starim zgradama", pojasnio je Šego. 

"Da bismo uopće shvatili o kolikom se zahvatu radi, reći ću vam da se cijeli kompleks prostire na površini koja odgovara našoj Tvrđi ili, ako vam je lakše, čak 30 nogometnih igrališta. To je grad u gradu", rekao je gradonačelnik Radić. Ovaj impozantni kompleks postat će središte zdravstvene skrbi za gotovo milijun ljudi koji gravitiraju Osijeku.

Sama ideja o novoj bolnici pokrenuta je još 2012. godine. "Od 2017. intenzivno se radi na pripremi dokumentacije i rješavanju složenih imovinsko-pravnih odnosa", pojasnila je osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. Posebno je zahvalila ministru Bačiću: "Moram zahvaliti ministru koji je uistinu ekspresno riješio probleme koji su godinama kočili cijelu priču. Bez te odlučnosti, ne bismo danas bili ovdje". 

Da su sve pretpostavke za gradnju sada ispunjene, potvrdio je i sam ministar. "S ponosom mogu reći da je građevinska dozvola postala pravomoćna sredinom siječnja. Sada slijedi zaključak Vlade o modelu financiranja, težak 854 milijuna eura, nakon čega KBC Osijek može pokrenuti postupak javne nabave", izjavio je Bačić. Prema optimističnim procjenama, izgradnja bi mogla trajati četiri do pet godina.

Ovaj projekt samo je jedan u nizu velikih investicija koje mijenjaju vizuru Osijeka i okolice, a na koje se čekalo i više od trideset godina. "Novi KBC kruna je svih investicija koje mijenjaju Osijek. Uz 206 POS-ovih stanova vrijednih 28 milijuna eura, proširenje Gospodarske zone Nemetin za 36 hektara i rješavanje zamjene zemljišta za tvrtku Unikom, pokazujemo da gradimo Osijek za budućnost", podsjetio je gradonačelnik Radić. 

Dodatno, uručeni su i ugovori o darovanju zemljišta za izgradnju sortirnica Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, ukupne vrijednosti 118 milijuna eura, a koji će unaprijediti županiju prema zelenoj tranziciji, kružnom gospodarstvu i odgovornom upravljanju resursima.Ukupna vrijednost ova dva projekta penje na gotovo milijardu eura. 
 

Ključne riječi
Osijek Nova bolnica KBC osijek

