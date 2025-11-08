Hrvatski ratni invalidi pomažu ukrajinskim braniteljima: 'Nakon ratnih strahota potrebna im je mentalna rehabilitacija'

Hrvatski branitelji nastavljaju s projektom resocijalizacije ukrajinskih branitelja na području Ukrajine, a koji su pokrenuli 2023. godine. Ove godine projekt je započeo u Hrvatskoj, na području otoka Brača i Slavonije te se sada nastavlja u Ukrajini. Hrvatski branitelji nalaze se trenutačno na području grada Lavova gdje provode program resocijalizacije za što brži i bolji oporavak ukrajinskih branitelja, a koji je pokrenuo ronilački klub hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) Nemo-Adriatic u suradnji s partnerom projekta UNBROKEN fondacijom, te se provodi uz podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Grada Lavova, a podršku je pružilo i Veleposlanstvo Hrvatske u Ukrajini.

„Branitelji su veliki dio stanovništva Lavova, kao i većine drugih gradova Ukrajine, a nakon sudjelovanja u ratnim strahotama potrebna im je mentalna rehabilitacija. Sportske aktivnosti su značajna sastavnica mentalne rehabilitacije i tu nam je vrlo važno iskustvo koje ima Hrvatska. Kroz ovaj program ljudi postižu za tjedan dana rezultate koji se klasičnom metodom postižu za mjesec dana i upravo zato takav program treba razvijati. Želio bih da ovo hrvatsko iskustvo bude temelj za sve centre u Ukrajini.“, istaknuo je Andriy Sadovyi, gradonačelnik grada Lavova te zahvalio hrvatskim veteranima na iskustvu koje prenose ukrajinskim veteranima.

S ciljem prezentacije projekta, njegovih rezultata i učinaka, održan je Dan otvorenih vrata u Lavovu, gdje su prisustvovali ukrajinski veterani, predstavnici veteranskih centara, institucija i udruga, a sudionicima se video porukom obratila županica Osječko-baranjske županije, Nataša Tramišak te je pružila podršku hrvatskim i ukrajinskim braniteljima u provedbi projekta resocijalizacije ističući kako Hrvatska pruža snažnu podršku Ukrajini, te kako Hrvatska ima iskustva u borbi za domovinu, slobodu i neovisnost te poželjela što skoriji završetak rata i povratak miru.

Voditeljica projekta, Andreja Vedrina istaknula je kako je posljednje dvije godine projekt pokazao značajne rezultate i poboljšanje psihofizičkog zdravlja ukrajinskih branitelja, te osim prijenosa znanja i iskustva hrvatskih branitelja ukrajinskim braniteljima, projekt povezuje i udruge civilnog društva iz Hrvatske i Ukrajine te se tako stvaraju nove prilike i mogućnosti suradnje između Hrvatske i Ukrajine, a kroz projekt se povezuju ljudi sa sličnim iskustvima.

Povratkom s ratišta ukrajinski veterani moraju se ponovo prilagoditi na obiteljski i civilni život, te pronaći nove smjerove, a upravo je cilj programa resocijalizacije prijenos znanja i iskustva hrvatskih branitelja, stručnjaka, psihologa i instruktora ronjenja ukrajinskim braniteljima, osobama koje su doživjele traumatična ratna iskustva te im je potrebna što brža integracija u društvo i osobama koje će dugoročno prenositi znanja svojim suborcima i prijateljima na području Ukrajine, a sve uz nadzor i savjetovanje hrvatskih kolega branitelja.

„Zahvalan sam instruktorima ronjenja na ovom iskustvu, a u ovom projektu mi je najviše odgovaralo ronjenje i plivanje jer sam uspio prevladati strah od vode pod nadzorom instruktora. Oslobađanje straha od vode pružio mi je dodatan osjećaj slobode i mira“ rekao je Pavlo Luchiv, ukrajinski veteran koji prvi put sudjeluje u projektu resocijalizacije.

Foto: Ronilački klub Hrvatskih ratnih vojnih Invalida HRVI NEMO-ADRIATIC

Program resocijalizacije koji provode hrvatski branitelji sastoji od teoretskog i praktičnog dijela, a uključuje različite aktivnosti poput ronjenja, jahanja, kajakarenja te različitih edukacija koji provode instruktori iz 1. GBR Tigrovi, 4. GBR Pauci, policije, specijalne policije, RIS Kutina, ZUHDDR (Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata), HOS-a i drugi članovi ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic, a provodi se uz podršku Koordinacije udruga branitelja i stradalnika rata Osječko-baranjske županije.

„Ronjenje pozitivno i blagotvorno djeluje na ljudski organizam te poboljšava psihofizičko zdravlje i upravo na temelju hrvatske metodologija rada u Lavovu radimo s korisnicima projekta brojne vježbe pod vodom i tehnike ronjenja kako bi oni nastavili kasnije provoditi iste vježbe sa svojim kolegama suborcima. Ovo je druga faza projekta gdje polaznike educiramo i obučavamo za voditelje i instruktore ronjenja. U razgovoru s gradonačelnikom grada Lavova u planu je otvaranje ronilačkog kluba veterana u Lavovu“, rekao je Rene Cipovec, predjednik ronilačkog kluba HRVI Nemo- Adriatic, instruktor ronjenja i koordinator projekta resocijalizacije ukrajinskih branitelja.

Foto: Ronilački klub Hrvatskih ratnih vojnih Invalida HRVI NEMO-ADRIATIC

Ukrajina je zemlja u ratu i projekt se još uvijek provodi pod uzbunama, stoga je izuzetno važna sigurnost polaznika projekta i edukatora. „Program resocijalizacije prilagođavamo situaciji na terenu jer uvijek postoji opasnost od nepredviđenih situacija te smo u stalnim koordinacijama, a sve u cilju sigurnosti. U slučaju uzbuna, program se prekida i nastavlja kada se za to ostvare uvjeti“, rekao je Milan Žafran, hrvatski branitelj zadužen za sigurnost u projektu. Korisnici programa resocijalizacije su ukrajinski branitelji iz različitih postrojbi i brigada koji su od prvog dana na ratištu te su demobilizirani uslijed ranjavanja, dok je partner cijelog projekta UNBROKEN fonacija iz Lavova.

„Unbroken fondacija u Lavovu veliku pažnju posvećuje psihološkoj rehabilitaciji branitelja poput umjetnosti, sporta i edukativnih radionica, a sport je vrlo značaj dio te se organiziraju odlasci na natjecanja, formiraju se timovi za streličarstvo, petanque, boks, košarku, nogomet, a već drugu godinu surađujemo s Hrvatima i u ronjenju. Aktivnost ronjenja vrlo je značajna kako bi pronašli sebe. Kroz naš centar pružamo razne mogućnosti kako bi olakšali braniteljima prilagodbu na civilni život“, istaknula je Kateryna Sadova, socijalna radnica iz UNBROKEN fondacije.

Foto: Ronilački klub Hrvatskih ratnih vojnih Invalida HRVI NEMO-ADRIATIC

Filip Višić, savjetnik gradonačelnika Lavova za jugoistočnu Europu, Hrvat koji godinama živi u Ukrajini i aktivno sudjeluje u organizaciji provedbe programa resocijalizacije ukrajinskih branitelja istaknuo je kako je ovaj projekt resocijalizacije i dalje jedini međunarodni projekt koji se fizički realizira u Ukrajini s ukrajinskim veteranima i međunarodnom zajednicom, u ovom slučaju Hrvatskom te je primjer na koji način se takvi projekti trebaju raditi jer konkretni projekti koji bi se provodili u Ukrajini sa partnerima izvan Ukrajine još uvijek ne postoje.

Pomoć u realizaciji ovog projekta prijateljstva i pomoći ukrajinskim braniteljima pruža Honda Marine Hrvatska (Fred Bobek d.o.o.) koji su prepoznali potrebu da pomognu Ukrajincima i ukrajinskim veteranima. U narednim mjesecima hrvatski branitelji i dalje nastavljaju program resocijalizacije na području Ukrajine kako bi na taj način dali svoj doprinos Ukrajini i ukrajinskim braniteljima.