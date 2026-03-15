Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026

'Hrvatska vatra u nama ne smije se ugasti'

Foto: Zvonko Bosnić
1/26
VL
Autor
Marijana Dokoza
15.03.2026.
u 18:14

Dodijeljeno 18 prestižnih titula, a osobom godine proglašen je nogometaš Andrej Kramarić

– Otac me uvijek učio da ne smijem dopustiti da se hrvatska vatra u meni ugasi. Tome učim i svoju djecu. Ova nagrada pomoći će mi da tu vatru i dalje čuvam i da ona u meni uvijek gori. Doista sam sretna, a moji su roditelji ponosni, osobito otac – kazala je kanadska glazbenica hrvatskih korijena Daniella Pavičić u subotu na svečanoj dodjeli nagrada Večernjakova domovnica 2026. u Bad Homburgu.

Daniella, koja je na svečanost stigla čak iz Miamija, u kojem trenutačno živi, nagradu je dobila za najpopularniju glazbenicu prema izboru čitatelja, a njezina misao da ne smije dopustiti "da se hrvatska vatra ugasi" zapravo je okosnica svih dvadeset godina, koliko ovaj izbor traje, i svega onoga što organizatori žele postići – očuvati hrvatski identitet među Hrvatima diljem svijeta i pobrinuti se da se ta vatra nikada ne ugasi.

Posebna nagrada "Olga Stoss"

Titulu osobe godine u hrvatskom iseljeništvu ponio je Andrej Kramarić, nogometaš TSG Hoffenheim, dok je nagradu za najpopularnijeg sportaša osvojio Luka Vušković, nogometaš Hamburger SV-a. Kramariću je nagradu u subotu u Bad Homburg uručio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, visoki pokrovitelj izbora i izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, zajedno s glavnim urednikom Večernjeg lista Draženom Klarićem.

– Ova nagrada mi puno znači. Sretan sam i ponosan i zbog nagrade i zbog naših Hrvata u iseljeništvu – rekao je Kramarić, koji je ovjenčan i nagradom žirija za najpopularnijeg sportaša, a priznanje mu je predao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Budući da Luka Vušković zbog klupskih obveza nije mogao nazočiti dodjeli, nagradu je u njegovo ime iz ruku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića preuzeo Ivan Klasnić, proslavljeni hrvatski nogometaš i prvi dobitnik Domovnice.

Finalna večer proglašenja dobitnika okupila je u Bad Homburgu više od 400 uzvanika, a dodijeljeno je ukupno 18 prestižnih nagrada. U povodu 20., jubilarnog izdanja izbora dodijeljena je i posebna nagrada "Olga Stoss", nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, zaslužnoj za prijateljstvo Bad Homburga i Dubrovnika te preseljenje Domovnice u Bad Homburg iz Frankfurta. Ovogodišnji su dobitnici idejni začetnik Večernjakove domovnice Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard, a priznanja su im uručili gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović. Obraćajući se okupljenim gostima, prisutni ministri istaknuli su važnost očuvanja snažnih veza hrvatskog iseljeništva s domovinom.

– Ova nagrada nije samo priznanje pojedincima, ona je simbol snažne i trajne veze između domovine i hrvatskog iseljeništva – rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te istaknuo kako je Hrvatska tijekom svoje povijesti bila zemlja snažne i ponosne dijaspore. Mnogi naši sunarodnjaci otišli su u svijet u potrazi za boljim prilikama, ali su sa sobom ponijeli ono najvrjednije – ljubav prema domovini, hrvatski jezik, kulturu i tradiciju.

– Upravo zahvaljujući toj povezanosti nastale su snažne hrvatske zajednice diljem Europe, Amerike, Australije i drugih dijelova svijeta. Bilo da je riječ o gospodarstvu, znanosti, kulturi, sportu, obrazovanju ili humanitarnom radu, naši ljudi u svijetu svakodnevno pokazuju koliko su znanje, marljivost i odgovornost univerzalne vrijednosti koje nadilaze granice – kazao je. Na dodjeli su bili i potpredsjednik Vlade te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, kao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

– Hrvati su od 60-ih godina sastavni dio njemačkog društva. Generacije naših ljudi ovdje su radile, stvarale obitelji, doprinosile gospodarstvu, razvoju gradova i općina te izgradnji blagostanja moderne Njemačke. Posebno treba izraziti zahvalnost i Saveznoj Republici Njemačkoj za političku podršku hrvatskim naporima za međunarodno priznanje i neovisnost. Ta je podrška bila važna u našoj borbi za slobodnu i samostalnu državu, a hrvatski narod to ne zaboravlja – rekao je ministar Šipić, a ministar Vlajčić dodao kako je svaki nominirani već unaprijed pobjednik jer je prepoznat po promicanju hrvatske tradicije i kulture.

– Možemo naučiti mnogo jedni od drugih jer samo udruženih potencijala, resursa i znanja možemo odgovoriti na trenutačne globalne izazove. Okolnosti svijeta koji se ubrzano mijenja tjeraju nas da razmislimo o prioritetima, načinu rada i stilu života. Vjerujem da je i vama među prioritetima boljitak domovine pa vas i ovom prigodom pozivam da nam pomognete izgraditi bolju Hrvatsku u koju ćete se poželjeti vratiti što prije – rekao je ministar Vlajčić. Goste su pozdravili i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, čiji ured već godinama ima ključnu ulogu u povezivanju Hrvatske i njezina iseljeništva, jednako kao i Hrvatska matica iseljenika na čelu sa Zdeslavom Milasom.

– Hrvatski identitet nije omeđen zemljopisom, granicama. On je živ, snažan i stvaralački. On se očituje u uspješnim poduzetnicima, znanstvenicima, sportašima, umjetnicima, u udrugama koje čuvaju jezik i kulturu, u roditeljima koji svoju djecu uče hrvatskim riječima, u mladima koji s ponosom ističu svoje podrijetlo – rekao je Zvonko Milas, dok je Zdeslav Milas kazao kako su Hrvatice i Hrvati u Njemačkoj lojalni građani te zemlje.

– Istodobno su i živi most prijateljstva između Njemačke i Hrvatske. Naše dvije države već desetljećima povezuje kulturna i gospodarska suradnja te intenzivna razmjena. U tom zajedničkom europskom prostoru i magazin Fenix ima posebno značenje: on povezuje njemački i hrvatski medijski prostor te jača dijalog i međusobno razumijevanje – rekao je.

Časnici Hrvatske vojske

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se kada su s pozornice pozdravljeni hrvatski branitelji, časnici Hrvatske vojske koji su tijekom Domovinskog rata služili u specijalnim postrojbama pod sloganom "Viribus Unitis". Publika ih je u prepunoj dvorani Kurhausa dočekala snažnim pljeskom u znak poštovanja prema njihovoj žrtvi i doprinosu. U Bad Homburgu bili su časnici Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo. Iako danas umirovljeni, i dalje aktivno djeluju u zajednici branitelja. Njihov je cilj nastaviti pomagati suborcima te očuvati vrijednosti za koje su se borili. U planu im je i pokretanje radno-duhovnog kampa posvećenog uspomeni na generala Antu Rosu, utemeljitelja specijalnih postrojbi Hrvatske vojske.

Svečani program vodili su Dora Puđa i Frano Ridjan. Vokalni ansambl 4 Tenora – Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić izveli su najbolje arije i evergreene, a Nika Pastuović, mlada zagrebačka pjevačica, dodatno je obogatila večer. Tamburaški sastav Hrvatski čuvari iz Wuppertala pobrinuo se za autentičan glazbeni doček i ispraćaj gostiju.

Ključne riječi
dijaspora Andrej Kramarić Zlatko Dalić Večernjakova domovnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!