'Hrvatska vatra u nama ne smije se ugasti'

– Otac me uvijek učio da ne smijem dopustiti da se hrvatska vatra u meni ugasi. Tome učim i svoju djecu. Ova nagrada pomoći će mi da tu vatru i dalje čuvam i da ona u meni uvijek gori. Doista sam sretna, a moji su roditelji ponosni, osobito otac – kazala je kanadska glazbenica hrvatskih korijena Daniella Pavičić u subotu na svečanoj dodjeli nagrada Večernjakova domovnica 2026. u Bad Homburgu.

Daniella, koja je na svečanost stigla čak iz Miamija, u kojem trenutačno živi, nagradu je dobila za najpopularniju glazbenicu prema izboru čitatelja, a njezina misao da ne smije dopustiti "da se hrvatska vatra ugasi" zapravo je okosnica svih dvadeset godina, koliko ovaj izbor traje, i svega onoga što organizatori žele postići – očuvati hrvatski identitet među Hrvatima diljem svijeta i pobrinuti se da se ta vatra nikada ne ugasi.

Posebna nagrada "Olga Stoss"

Titulu osobe godine u hrvatskom iseljeništvu ponio je Andrej Kramarić, nogometaš TSG Hoffenheim, dok je nagradu za najpopularnijeg sportaša osvojio Luka Vušković, nogometaš Hamburger SV-a. Kramariću je nagradu u subotu u Bad Homburg uručio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, visoki pokrovitelj izbora i izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, zajedno s glavnim urednikom Večernjeg lista Draženom Klarićem.

– Ova nagrada mi puno znači. Sretan sam i ponosan i zbog nagrade i zbog naših Hrvata u iseljeništvu – rekao je Kramarić, koji je ovjenčan i nagradom žirija za najpopularnijeg sportaša, a priznanje mu je predao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Budući da Luka Vušković zbog klupskih obveza nije mogao nazočiti dodjeli, nagradu je u njegovo ime iz ruku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića preuzeo Ivan Klasnić, proslavljeni hrvatski nogometaš i prvi dobitnik Domovnice.

Finalna večer proglašenja dobitnika okupila je u Bad Homburgu više od 400 uzvanika, a dodijeljeno je ukupno 18 prestižnih nagrada. U povodu 20., jubilarnog izdanja izbora dodijeljena je i posebna nagrada "Olga Stoss", nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, zaslužnoj za prijateljstvo Bad Homburga i Dubrovnika te preseljenje Domovnice u Bad Homburg iz Frankfurta. Ovogodišnji su dobitnici idejni začetnik Večernjakove domovnice Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard, a priznanja su im uručili gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović. Obraćajući se okupljenim gostima, prisutni ministri istaknuli su važnost očuvanja snažnih veza hrvatskog iseljeništva s domovinom.

– Ova nagrada nije samo priznanje pojedincima, ona je simbol snažne i trajne veze između domovine i hrvatskog iseljeništva – rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman te istaknuo kako je Hrvatska tijekom svoje povijesti bila zemlja snažne i ponosne dijaspore. Mnogi naši sunarodnjaci otišli su u svijet u potrazi za boljim prilikama, ali su sa sobom ponijeli ono najvrjednije – ljubav prema domovini, hrvatski jezik, kulturu i tradiciju.

– Upravo zahvaljujući toj povezanosti nastale su snažne hrvatske zajednice diljem Europe, Amerike, Australije i drugih dijelova svijeta. Bilo da je riječ o gospodarstvu, znanosti, kulturi, sportu, obrazovanju ili humanitarnom radu, naši ljudi u svijetu svakodnevno pokazuju koliko su znanje, marljivost i odgovornost univerzalne vrijednosti koje nadilaze granice – kazao je. Na dodjeli su bili i potpredsjednik Vlade te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, kao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

– Hrvati su od 60-ih godina sastavni dio njemačkog društva. Generacije naših ljudi ovdje su radile, stvarale obitelji, doprinosile gospodarstvu, razvoju gradova i općina te izgradnji blagostanja moderne Njemačke. Posebno treba izraziti zahvalnost i Saveznoj Republici Njemačkoj za političku podršku hrvatskim naporima za međunarodno priznanje i neovisnost. Ta je podrška bila važna u našoj borbi za slobodnu i samostalnu državu, a hrvatski narod to ne zaboravlja – rekao je ministar Šipić, a ministar Vlajčić dodao kako je svaki nominirani već unaprijed pobjednik jer je prepoznat po promicanju hrvatske tradicije i kulture.

– Možemo naučiti mnogo jedni od drugih jer samo udruženih potencijala, resursa i znanja možemo odgovoriti na trenutačne globalne izazove. Okolnosti svijeta koji se ubrzano mijenja tjeraju nas da razmislimo o prioritetima, načinu rada i stilu života. Vjerujem da je i vama među prioritetima boljitak domovine pa vas i ovom prigodom pozivam da nam pomognete izgraditi bolju Hrvatsku u koju ćete se poželjeti vratiti što prije – rekao je ministar Vlajčić. Goste su pozdravili i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, čiji ured već godinama ima ključnu ulogu u povezivanju Hrvatske i njezina iseljeništva, jednako kao i Hrvatska matica iseljenika na čelu sa Zdeslavom Milasom.

– Hrvatski identitet nije omeđen zemljopisom, granicama. On je živ, snažan i stvaralački. On se očituje u uspješnim poduzetnicima, znanstvenicima, sportašima, umjetnicima, u udrugama koje čuvaju jezik i kulturu, u roditeljima koji svoju djecu uče hrvatskim riječima, u mladima koji s ponosom ističu svoje podrijetlo – rekao je Zvonko Milas, dok je Zdeslav Milas kazao kako su Hrvatice i Hrvati u Njemačkoj lojalni građani te zemlje.

– Istodobno su i živi most prijateljstva između Njemačke i Hrvatske. Naše dvije države već desetljećima povezuje kulturna i gospodarska suradnja te intenzivna razmjena. U tom zajedničkom europskom prostoru i magazin Fenix ima posebno značenje: on povezuje njemački i hrvatski medijski prostor te jača dijalog i međusobno razumijevanje – rekao je.

Časnici Hrvatske vojske

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri dogodio se kada su s pozornice pozdravljeni hrvatski branitelji, časnici Hrvatske vojske koji su tijekom Domovinskog rata služili u specijalnim postrojbama pod sloganom "Viribus Unitis". Publika ih je u prepunoj dvorani Kurhausa dočekala snažnim pljeskom u znak poštovanja prema njihovoj žrtvi i doprinosu. U Bad Homburgu bili su časnici Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo. Iako danas umirovljeni, i dalje aktivno djeluju u zajednici branitelja. Njihov je cilj nastaviti pomagati suborcima te očuvati vrijednosti za koje su se borili. U planu im je i pokretanje radno-duhovnog kampa posvećenog uspomeni na generala Antu Rosu, utemeljitelja specijalnih postrojbi Hrvatske vojske.

Svečani program vodili su Dora Puđa i Frano Ridjan. Vokalni ansambl 4 Tenora – Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Filip Hozjak i Marko Pecotić izveli su najbolje arije i evergreene, a Nika Pastuović, mlada zagrebačka pjevačica, dodatno je obogatila večer. Tamburaški sastav Hrvatski čuvari iz Wuppertala pobrinuo se za autentičan glazbeni doček i ispraćaj gostiju.