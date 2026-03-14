Ovo su dobitnici Večernjakove domovnice 2026. i posebne nagrade „Olga Stoss“

Gala svečanost obilježila je 20. izdanje Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine, koji organiziraju Večernji list i Fenix-magazin. Nagrade su dodijeljene u kategorijama sporta, glazbe, glume i showbusinessa, a među dobitnicima su istaknuti Hrvati iz nekoliko zemalja, uključujući i SAD.

Stipi Puđi i Danielu Guischardu posebna nagrada „Olga Stoss“

Ove godine za 20. jubilarni Izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine dodijeljena je i posebna nagrada „Olga Stoss“, nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, zaslužnoj za prijateljstvo Bad Homburga i Dubrovnika te preseljenje Domovnice u Bad Homburg. Dobitnici su idejni začetnik Večernjakove domovnice Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard, a priznanja su im uručili gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović.

Foto: Zvonko Bosnić

U nastavku objavljujemo popis svih dobitnika 20. izdanja najprestižnije nagrade za Hrvate izvan domovine – Večernjakove domovnice 2026. (Kroatischer Heimatpreis).

Najpopularniji sportaš / sportašica

Luka Vušković – Nagrada čitatelja

Andrej Kramarić – Nagrada žirija

Najpopularnija amaterska sportska momčad

HNK Slaven Stuttgart – Nagrada čitatelja

SK Cro Vienna, Beč – Nagrada čitatelja

S.D. Croatia Berlin – Nagrada žirija

Najuspješnije hrvatske udruge

Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz – Nagrada čitatelja

Hrvatska kulturna zajednica Hamburg – Nagrada čitatelja

Livanjska zajednica Frankfurt – Nagrada žirija

Foto: Zvonko Bosnić

Događaj godine

Kulturna večer „To je moja zemlja“, Berlin – Nagrada čitatelja

Slavonska večer, Linz – Nagrada žirija

Glazba

Daniella Pavičić – Nagrada čitatelja

Ante Beko – Nagrada čitatelja

Valentin Antičević – Nagrada žirija

Gluma

Eric Bana – Nagrada čitatelja

Slaven Španović – Nagrada žirija

Spektakli / Showbizz

Helena Ivančić – Nagrada čitatelja

Nina Morić – Nagrada žirija