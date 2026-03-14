Ovo su dobitnici Večernjakove domovnice 2026. i posebne nagrade „Olga Stoss“

Gala svečanost obilježila je 20. izdanje Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine, koji organiziraju Večernji list i Fenix-magazin. Nagrade su dodijeljene u kategorijama sporta, glazbe, glume i showbusinessa, a među dobitnicima su istaknuti Hrvati iz nekoliko zemalja, uključujući i SAD.
Stipi Puđi i Danielu Guischardu posebna nagrada „Olga Stoss“
Ove godine za 20. jubilarni Izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine dodijeljena je i posebna nagrada „Olga Stoss“, nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, zaslužnoj za prijateljstvo Bad Homburga i Dubrovnika te preseljenje Domovnice u Bad Homburg. Dobitnici su idejni začetnik Večernjakove domovnice Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard, a priznanja su im uručili gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović.
U nastavku objavljujemo popis svih dobitnika 20. izdanja najprestižnije nagrade za Hrvate izvan domovine – Večernjakove domovnice 2026. (Kroatischer Heimatpreis).
Najpopularniji sportaš / sportašica
Luka Vušković – Nagrada čitatelja
Andrej Kramarić – Nagrada žirija
Najpopularnija amaterska sportska momčad
HNK Slaven Stuttgart – Nagrada čitatelja
SK Cro Vienna, Beč – Nagrada čitatelja
S.D. Croatia Berlin – Nagrada žirija
Najuspješnije hrvatske udruge
Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz – Nagrada čitatelja
Hrvatska kulturna zajednica Hamburg – Nagrada čitatelja
Livanjska zajednica Frankfurt – Nagrada žirija
Događaj godine
Kulturna večer „To je moja zemlja“, Berlin – Nagrada čitatelja
Slavonska večer, Linz – Nagrada žirija
Glazba
Daniella Pavičić – Nagrada čitatelja
Ante Beko – Nagrada čitatelja
Valentin Antičević – Nagrada žirija
Gluma
Eric Bana – Nagrada čitatelja
Slaven Španović – Nagrada žirija
Spektakli / Showbizz
Helena Ivančić – Nagrada čitatelja
Nina Morić – Nagrada žirija
Osoba godine 2026.: Andrej Kramarić