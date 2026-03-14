Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BAD HOMBURG:

Ovo su dobitnici Večernjakove domovnice 2026. i posebne nagrade „Olga Stoss“

Foto: Zvonko Bosnić
1/13
VL
Autor
Marijana Dokoza
14.03.2026.
u 22:15

Večeras su u glamuroznom dvorani Kurhausa u Bad Homburgu proglašeni dobitnici prestižne nagrade Večernjakova domovnica 2026.

Gala svečanost obilježila je 20. izdanje Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine, koji organiziraju Večernji list i Fenix-magazin. Nagrade su dodijeljene u kategorijama sporta, glazbe, glume i showbusinessa, a među dobitnicima su istaknuti Hrvati iz nekoliko zemalja, uključujući i SAD.

Stipi Puđi i Danielu Guischardu posebna nagrada „Olga Stoss“

Ove godine za 20. jubilarni Izbor najpopularnijih Hrvata izvan domovine dodijeljena je i posebna nagrada „Olga Stoss“, nazvana po poznatoj hrvatskoj humanitarki i počasnoj građanki Bad Homburga, zaslužnoj za prijateljstvo Bad Homburga i Dubrovnika te preseljenje Domovnice u Bad Homburg. Dobitnici su idejni začetnik Večernjakove domovnice Stipe Puđa i zapovjednik vatrogasaca Bad Homburga Daniel Guischard, a priznanja su im uručili gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes i zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Velibor Puzović.

Foto: Zvonko Bosnić

U nastavku objavljujemo popis svih dobitnika 20. izdanja najprestižnije nagrade za Hrvate izvan domovine – Večernjakove domovnice 2026. (Kroatischer Heimatpreis).

Najpopularniji sportaš / sportašica

Luka Vušković – Nagrada čitatelja
Andrej Kramarić – Nagrada žirija

Najpopularnija amaterska sportska momčad

HNK Slaven Stuttgart – Nagrada čitatelja
SK Cro Vienna, Beč – Nagrada čitatelja
S.D. Croatia Berlin – Nagrada žirija

Najuspješnije hrvatske udruge

Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz – Nagrada čitatelja
Hrvatska kulturna zajednica Hamburg – Nagrada čitatelja
Livanjska zajednica Frankfurt – Nagrada žirija

Foto: Zvonko Bosnić

Događaj godine

Kulturna večer „To je moja zemlja“, Berlin – Nagrada čitatelja
Slavonska večer, Linz – Nagrada žirija

Glazba

Daniella Pavičić – Nagrada čitatelja
Ante Beko – Nagrada čitatelja
Valentin Antičević – Nagrada žirija

Gluma

Eric Bana – Nagrada čitatelja
Slaven Španović – Nagrada žirija

Spektakli / Showbizz

Helena Ivančić – Nagrada čitatelja
Nina Morić – Nagrada žirija

Osoba godine 2026.: Andrej Kramarić

Ključne riječi
Večernjakova domovnica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Napad u Liegeu: Sinagoga oštećena nakon podmetnute eksplozije
Premium sadržaj
36
Teroristi demantiraju predsjednika Hrvatske

U pet dana četiri islamistička napada povezana s Iranom, tri nakon Milanovićeve tvrdnje da u EU 'ne operiraju'

Sigurnost u sinagogama i židovskim institucijama u nizozemskoj prijestolnici pojačana je već nakon noćnog podmetanja požara u sinagogi u središtu Rotterdama, za što su uhapšena četiri osumnjičenika koji su već bili u blizini druge sinagoge. I ministar pravosuđa Nizozemske David van Weel nazvao je napad kukavičkim i nedvosmisleno osudio antisemitizam

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!