Poslao je snažnu poruku Daliću: To što radi napadač Dinama je za povijest, pogledajte ove brojke

Kada je Dinamo na ljeto ustrajao i ustrajao da iz Augsburga dovede Diona Drenu Belju, te na kraju uspio u tom naumu za četiri milijuna eura odštete, mnogi su imali upitnike nad svojim glavama. Pitanja je bilo puno i bila su svakakva. Može li skupo plaćeni Beljo imati dobre golgeterske brojke? Je li uopće dorastao zadatku? Može li dostojno zamijeniti Brunu Petkovića? Može li dobaciti 15 ili pak 20 golova?

Još imamo oko dva mjeseca do kraja sezone, a ovaj odnedavno 24-godišnji napadač već je sada na brojci od 23 pogotka u svim natjecanjima. Do tih brojki je došao i uz pomoć ovog sjajnog vikenda, svojim prvim hat-trickom u karijeri u 4:2 pobjedi Dinama nad Slaven Belupom. Prvi je to hat-trick bilo kojeg igrača za Dinamo nakon dvije i pol godine i Josipa Drmića protiv Rudeša u jesen 2023., a prvi maksimirski hat-trick za Dinamo nakon čak pet i pol godine, odnosno Marija Gavranovića 2020. protiv Gorice.

A Beljo je tim povijesnim hat-trickom samo još stavio šlag na tortu svojeg fantastičnog drugog dijela sezone, u kojem je na učinku od 12 golova i tri asistencije u 12 utakmica. Gledamo li isključivo golove, ovo su bile brojke Petkovića u Dinamu redom po sezonama: 11, 13, 14, 10, 14, 18, 6. Beljo sad ima 23 gola, zabija gol svaku 101 minutu.

Ostalo je još 12 utakmica (1080 minuta), hajdemo reći da će igrati 808 minuta, zabio bi ovim tempom još 8 golova. Ako Beljo nastavi ovakvim ritmom, bit će na brojci od 31 gola. Ne samo da je Beljo sa 17 ligaških golova (sedam više od ostalih) na putu da postane prvi Dinamov najbolji strijelac sezone u HNL-u nakon osam godina (Soudani 2018.), već i na putu da postane prvi igrač Dinama nakon 12 godina s 30 ili više golova u sezoni u svim natjecanjima (Čop 2014.). To bi bila zaista povijesna golgeterska sezona. Sve ovo što Dion Drena Beljo radi u Dinamu ove sezone je ozbiljna i snažna poruka izborniku Zlatku Daliću ususret nadolazećem svjetskom prvenstvu.