FOTO Glamur Večernjakove domovnice 2026.: U Bad Homburgu se okupili Hrvati iz cijeloga svijeta

Njemački Bad Homburg u subotu je bio domaćin svečanog 20. izdanja nagrada Večernjakova domovnica 2026., prestižne manifestacije koju zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin.U povijesnoj dvorani Kurhausa događaj je spojio glamur svečanog prijema s priznanjem najistaknutijim Hrvatima u iseljeništvu. - Ova nagrada nije samo priznanje pojedincima – ona je simbol snažne i trajne veze između domovine i hrvatskog iseljeništva, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u subotu na dodjeli nagrada.

Istaknuo je kako je Hrvatska kroz svoju povijest bila zemlja snažne i ponosne dijaspore. Mnogi naši sunarodnjaci otišli su u svijet u potrazi za boljim prilikama, ali su sa sobom ponijeli ono najvrjednije – ljubav prema domovini, hrvatski jezik, kulturu i tradiciju.

- Upravo zahvaljujući toj povezanosti nastale su snažne hrvatske zajednice diljem Europe, Amerike, Australije i drugih dijelova svijeta. Večeras slavimo ljude koji su svojim radom, talentom i predanošću ostvarili iznimne uspjehe u zemljama u kojima žive. No njihovi uspjesi nisu samo osobni. Oni su i uspjesi hrvatske zajednice, ali i ponos Hrvatske. Bilo da je riječ o gospodarstvu, znanosti, kulturi, sportu, obrazovanju ili humanitarnom radu, naši ljudi u svijetu svakodnevno pokazuju koliko su znanje, marljivost i odgovornost univerzalne vrijednosti koje nadilaze granice, rekao je ministar Grlić Radman.

Uz ministra Grlića Radmana, koji je u Bad Homburgu sudjelovao i kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, na dodjeli su bili i potpredsjednik Vlade te ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, kao i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Obojica su kroz svoje govore pohvalila hrvatsko iseljeništvo.

Ministar Šipić: Iskreno smo zahvalni

- Posebno me raduje što se nalazimo na jubilarnom, dvadesetom izdanju Večernjakove domovnice, upravo ovdje u Bad Homburgu – gradu koji je godinama srdačan domaćin hrvatskoj zajednici i mjestu susreta hrvatske i njemačke tradicije, kulture i prijateljstva. Hrvati su od 60-ih godina 20. stoljeća sastavni dio njemačkog društva. Generacije naših ljudi ovdje su radile, stvarale obitelji, doprinosile gospodarstvu, razvoju gradova i općina te izgradnji blagostanja moderne Njemačke. Na tome smo iskreno zahvalni. Dopustite mi da posebno izrazim zahvalnost Saveznoj Republici Njemačkoj za političku podršku hrvatskim naporima za međunarodno priznanje i neovisnost početkom 90-ih godina. Ta je podrška bila važna u našoj borbi za slobodnu i samostalnu hrvatsku državu, a hrvatski narod to ne zaboravlja. Zahvaljujem organizatorima i svim suradnicima koji iz godine u godinu stvaraju prostor u kojem se susrećemo, razgovaramo i razmjenjujemo iskustva. Ovakvi susreti bude ponos pripadnosti hrvatskom narodu i potvrđuju koliko su Hrvati u Njemačkoj aktivno sudjelovali u izgradnji društva u kojem žive – od gospodarstva, znanosti i poduzetništva do kulture, sporta i javnog života, rekao je ministar Šipić.

Ministar Vlajčić: Ovaj događaj pokazuje da Hrvati nikad nisu prekinuli vezu s domovinom

Ministar Vlajčić je naglasio kao mu je iznimna čast sudjelovati na jubilarnom 20. izdanju Hrvatske domovnice – događaju kojim slavimo pothvate i uspjehe iseljenih Hrvata. - Svaki pojedini od vas 21 koji ste nominirani već je unaprijed pobjednik jer ste prepoznati kao oni koji promiču hrvatsku tradiciju i kulturu. Ovaj događaj pokazuje da nikada niste prekinuli vezu s domovinom. Istodobno je ovo i prilika da učvrstimo veze između domovinske i iseljene Hrvatske. Međusobno možemo naučiti mnogo jedni od drugih, jer samo udruženih potencijala, resursa i znanja možemo odgovoriti na trenutne globalne izazove. Okolnosti svijeta koji se ubrzano mijenja tjeraju nas da razmislimo o prioritetima, načinu rada i stilu života. Vjerujem da je i vama među prioritetima boljitak domovine pa vas i ovom prigodom pozivam da nam pomognete izgraditi bolju Hrvatsku u koju ćete se poželjeti vratiti što prije, rekao je ministar Vlajčić.

Zvonko Milas: Vi ste dokaz da hrvatski identitet nije omeđen zemljopisom, granicama

Uz trojicu ministara goste Domovnice pozdravili su i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, čiji ured već godinama ima ključnu ulogu u povezivanju Hrvatske i njezinog iseljeništva, jednako kao i Hrvatska matica iseljenika na čelu sa Zdeslavom Milasom. Zvonko Milas je kazao kako su ovu večer u Bad Homburgu Hrvati iz cijelog svijeta. - Različiti jezici okruženja, različite svakodnevice, ali isti korijeni. Isti osjećaj pripadnosti. Vi ste dokaz da hrvatski identitet nije omeđen zemljopisom, granicama. On je živ, snažan i stvaralački. On se očituje u uspješnim poduzetnicima, znanstvenicima, sportašima, umjetnicima, u udrugama koje čuvaju jezik i kulturu, u roditeljima koji svoju djecu uče hrvatskim riječima, u mladima koji s ponosom ističu svoje podrijetlo.

Zdeslav Milas: Fenix ima posebno značenje

Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kazao je kako su Hrvatice i Hrvati u Njemačkoj lojalni građani ove zemlje.

- Istodobno su i živi most prijateljstva između Njemačke i Hrvatske. Naše dvije države već desetljećima povezuje tijesna kulturna i gospodarska suradnja te intenzivna razmjena između naših zemalja. U tom zajedničkom europskom prostoru i magazin Fenix ima posebno značenje: on povezuje njemački i hrvatski medijski prostor te jača dijalog i međusobno razumijevanje između naših naroda. Jer Njemačku i Hrvatsku povezuje mnogo više od politike i gospodarstva, povezuje nas zajednički europski duh i prijateljstvo koje ljudi iz dana u dan iznova žive, rekao je Zdeslav Milas.

Osoba godine i najpopularniji sportaš

Osoba godine u hrvatskom iseljeništvu je Andrej Kramarić, nogometaš TSG Hoffenheim, dok je najpopularniji sportaš Luka Vušković, nogometaš Hamburger SV-a. Nagradu je Kramariću uručio ministar Gordan Grlić Radman, visoki pokrovitelj izbora i izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, zajedno s glavnim urednikom Večernjeg lista Draženom Klarićem.

Budući da Luka Vušković nije mogao nazočiti dodjeli zbog utakmice svog kluba, nagradu za njega iz ruku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Davida Vlajčića preuzeo je Ivan Klasnić, poznati nogometaš i prvi dobitnik Domovnice.

Andrej Kramarić nagrađen je i nagradom žirija za najpopularnijeg sportaša, a nagradu mu je predao ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Posebna nagrada „Olga Stoss“ Stipi Puđi i Danielu Guischardu

Bad Homburg je domaćin Večernjakove domovnice, a goste je pozdravio gradonačelnik Alexander Hetjes. – Od 2002. godine Dubrovnik i Bad Homburg povezuje trajno i živo prijateljstvo, koje je raslo kroz susrete, zajedničke projekte i zalaganje mnogih građana. Ovo prijateljstvo pokazuje da Europu ne čine samo institucije, nego i osobni odnosi između gradova i ljudi, što je u današnje vrijeme važnije nego ikada.

Partnerstva gradova nisu simbolična gesta – ona stvaraju međusobno razumijevanje, uklanjaju predrasude i podsjećaju da prijateljstvo među narodima uvijek počinje među ljudima. Svi mi ovdje znamo kome zahvaliti na ovom odnosu između Dubrovnika i Bad Homburga: Olgi Stoss, koja je bila srce i pokretač ovog partnerstva. Njezino djelovanje pokazuje koliko jedna osoba može pokrenuti kada okuplja ljude i vjeruje u zajedničku ideju.

Poseban primjer povezanosti naših gradova je Hrvatska domovnica – Kroatischer Heimatpreis "Domovnica", koja se dodjeljuje već dva desetljeća, rekao je Hetjes. Ovo priznanje odaje počast dvjema osobama koje su se istaknule u njegovanju prijateljstva između gradova. Naime, Hetjes je zajedno s zamjenikom gradonačelnika Dubrovnika Veliborom Puzovićem počasnu nagradu „Olga Stoss“ dodijelio idejnom začetniku Večernjakove domovnice Stipi Puđi i zapovjedniku vatrogasaca Bad Homburga Danielu Guischardu.

Branitelji na Domovnici

U Bad Homburg su stigli časnici Hrvatske vojske Anđelko Đerek, Nediljko Kadija, Renato Batur, Vito Ćavar, Mara Rimac Jukić, Dalibor Čović, Boris Durlen i Anđelko Gelo, koji su predstavljali hrvatske branitelje na ovogodišnjoj Domovnici. Dio ekipe trebao je biti i Ante Žoni Maksan, no zbog bolesti nije mogao doputovati, što su okupljeni primili s razumijevanjem i porukama podrške.

Riječ je o pripadnicima elitnih postrojbi poput Bojne “Zrinski”, Bojne “Kralj Tomislav” i Pukovnije “Bruno Bušić”, koje su tijekom Domovinskog rata bile među ključnim snagama otpora velikosrpskoj agresiji. Ove specijalne postrojbe djelovale su na gotovo svim ratištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te su u obrani domovine izgubile 76 svojih pripadnika.

Posebnu simboliku nosi i njihovo zajedništvo pod vodstvom generala zbora Ante Rose, utemeljitelja specijalnih postrojbi Hrvatske vojske. Prepoznatljiva zelena beretka i znak postrojbi ostali su trajni simbol snage, hrabrosti i jedinstva. Iako danas umirovljeni, mnogi od ovih časnika i dalje aktivno djeluju u zajednici branitelja. Njihov cilj je nastaviti pomagati suborcima te očuvati vrijednosti za koje su se borili. Među planovima koje su predstavili nalazi se i pokretanje radno-duhovnog kampa posvećenog uspomeni na generala Antu Rosu, kao mjesta okupljanja, sjećanja i podrške braniteljskoj populaciji.

Kroz službeni program kojeg su vodili Frano Ridjan i Dora Puđa, goste su glazbom zabavljali „4 tenora“, Nika Pastuović i tamburaški sastav „Hrvatski čuvari“ iz Wuppertala. Finalna večer proglašenja dobitnika Večernjakove domovnice 2026. okupila je u Bad Homburgu više od 400 uzvanika, a dodijeljeno je ukupno 18 prestižnih nagrada. Po svoju nagradu najdulje je putovala Daniella Pavičić, koja je stigla iz Kanade.