'Sunce je peklo i vjetar nas je usporavao, ali trčati mostom neopisiv je doživljaj'

Sunce je nemilice pržilo, no protrčati Pelješkim mostom od Brijeste do Komarne i natrag zbilja se isplatilo, rekli su nam svi sudionici utrke DU Motion s kojima smo razgovarali.

Oko pet kilometara duga utrka održala se u utorak ujutro u Brijesti, na samom početku velikog slavlja koje je s obje strane mosta, a i na brodicama ispod njega, potrajalo satima. Točno u devet sati start utrke označili su kuburaši koji su zapucali iz svog drevnog oružja koje je dolinu Neretve i Dubrovačku republiku nekoć branilo od Turaka. U sklopu utrke, koju su mnogi prozvali povijesnom, preko Pelješkog je mosta protrčalo oko 250 ljudi iz šest zemalja.

Dali zadnji atom snage

Najbržem sudioniku, 18-godišnjem Leu Zlokiću iz Vele Luke, trebalo je samo dvadeset minuta da prijeđe most i vrati se na Pelješac. Dvije minute više trebalo je i pobjednici u ženskoj kategoriji, Metkovljanki Lukreciji Krstičević. Lea Zlokića susreli smo na Pelješkom mostu. Prošetao je njime među prvima kada je u deset sati otvoren za pješake do prvog pilona, što tisuće posjetitelja Brijesti nije propustilo usprkos velikoj žegi i vrućini. Mladog trkača Lea zatekli smo kako mostom šeće s roditeljima koji su pucali od sreće i ponosa, i zbog Leova trijumfa, ali i zbog otvaranja Pelješkog mosta na što su dugo čekali.

– Bilo je odlično. lako je sunce peklo i vjetar nas je usporavao, trčati mostom neopisiv je doživljaj. Puno to znači nama na Korčuli. Most će nas povezati s kopnom i skratit će nam putovanje. Sretan sam – rekao je Leo, mlada nada hrvatske atletike. Nakon povijesnog uspjeha na utrci Leo se, kaže, nada da će upasti u Dalmatinsku Trail Ligu.

VIDEO: Leo Zlokić (18) pobjednik utrke na Pelješkom mostu: 'Trebalo mi je 20 minuta, nije bilo teško, malo vruće'

U bijelom Hajdukovu dresu Pelješkim mostom protrčao je i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Ni njemu trčanje mostom nije predstavljalo prevelik napor.

– Prekrasan je osjećaj. Nisam osjećao napor, već adrenalin. Bilo je plus 40 pa nije bilo lako, no ništa mi nije smetalo jer sam osjećao zadovoljstvo ljudi oko sebe, zadovoljstvo ljudi koji su ovo čekali generacijama, a naša generacija nakon 300 godina to je dočekala. Hrvatska je spojena, a Pelješki most sada je simbol hrvatskog jedinstva i zajedništva. Velik je ovo trenutak – rekao nam je Krstulović Opara.

Utrku je uspješno otrčala i vesela ekipa Neretljana. Uzeli su dva i pol sata predaha, a potom odveslali i revijalni maraton neretvanskih lađa podno mosta.

– Vrućine su velike pa su ovo nadljudski napori, asfalt je bio vreo, no to je povijesni trenutak pa smo svi iz sebe izvukli zadnji atom snage. Trebalo nam je 29 minuta da otrčimo utrku. Veslanje bi trebalo biti malo lakše, jer nije utrka, a i timski je rad. Jedini problem je to što će biti podne pa će malo biti zeznuto zbog vremena – rekla je Anamarija Krilić.

VIDEO: U utrci na Pelješkom mostu sudjeluje 250 trkača i šest zemalja

Deseci barki, gajeti, brodica i različitih plovila kao i tradicionalnih neretvanskih lađa točno su u podne isplovili iz Komarne prema Brijesti. Započela je time revijalna utrka lađa ispod Pelješkog mosta. Fešta se s kopna tako preselila i na more gdje će trajati do krasnih večernjih sati.

U vrijeme utrke lađa mnogi su se prisjetili riječi Milojka Glasnovića iz Udruge lađara Neretve, koji je prije deset godina izjavio da je gradnja Pelješkog mosta egzistencijalno pitanje za cijelu Dubrovačko-neretvansku županiju, a kako bi ubrzao početak radova, osmislio je akciju koja se ovdje u Brijesti i danas rado prepričava. Akcijom "Bilo naroda – gradimo most" okupio je sva raspoloživa plovila u županiji čime su, deset godina prije njegova puštanja u promet, desecima brodica i konopcem dugim dva kilometra simbolički spojene Brijesta i Komarna, baš na ovom mjestu gdje je niknuo most koji su svi željno iščekivali.

VIDEO: Kud Zuncer iz Gundinaca

Klapska pjesma i linđo

Utrka nije imala natjecateljski, nego revijalni karakter, a bila je to ujedno i najava za 25. Maraton lađa koji će se održati 13. kolovoza sa startom u Metkoviću. Jedna je to od najmasovnijih utrka u Hrvatskoj u kojoj svake godine sudjeluje više od 600 sudionika, a organizira je Udruga lađara Neretve. Neretljanima i njihovim hitrim lađama, koje su nekoć bile strah i trepet svim galijama koje su prolazile ovim područjem, revijalni je maraton bio dobro zagrijavanje za 'pravu utrku'.

Nakon utrke DU Motion i maratona lađa na budućem odmorištu Brijesta s pelješke strane mosta, do kasnih večernjih sati orit će se klapska pjesma, čuli su se zvuci lijerice i plesao linđo.