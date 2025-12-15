Povela se burna rasprava o petardama u Hrvatskoj: 'Ta zabrana je samo na papiru...'

Petarde su opet sveprisutne, iako zakon ograničava njihovu upotrebu, pucnjava se čuje po cijeloj Hrvatskoj. Na Redditu se rasplamsala debata o smislu pirotehnike, opasnostima za ljude i životinje te crnom tržištu koje zakon jednostavno ne može zaustaviti. Građani su ogorčeni, a stručnjaci upozoravaju: bučna zabava često završava u bolnici.

Objava je nastala upravo 15. prosinca, na dan kada zakonski počinje prodaja pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3, ali čija je upotreba dopuštena tek od 27. prosinca. Autor je zbunjeno upitao može li mu netko objasniti kako funkcionira zabrana petardi: “1. Ako su zabranjene bez dozvole sve osim slabih kako opstaju pyroshopovi? 2.Je li se dozvole rigorozno provjeravaju ili ne? 3. Kako se čuju pucenjevi ako su zabranjene? Ja sam osobno za potpuno zabranu.”

Rasprava je brzo pokazala da je autor pogodio u živac. Najpopularniji komentar, s više od 50 glasova podrške, sažeo je opće mišljenje: "Ta zabrana je donesena samo na papiru, kad god je neka utakmica, slavlje ili Nova godina svaki put netko baci 'petardu' koja se čuje kao detonacija bombe i nikome ništa." Drugi su se nadovezali, izražavajući sumnju da je od donošenja zakona napisan zanemariv broj kazni, unatoč propisanim sankcijama koje sežu i do 1990 eura. Ubrzo se razvila i debata o samoj svrsi petardi. "Je li meni netko može objasniti svrhu petardi? Osim uznemiravanja ljudi i životinja?" upitao je jedan korisnik, na što su uslijedili cinični odgovori poput "Naprave 'boom' i to je zabavno, ugga booga!" i "Da inceli dožive bar neko praskanje u životu."

Ozbiljniji ton prevladao je u komentarima koji su isticali teške posljedice buke na životinje, malu djecu, starije osobe te ljude koji pate od PTSP-a. Jedna je korisnica potresno opisala slučaj u kojem je starija žena završila u bolnici nakon što su joj maloljetnici ubacili petardu u poštanski sandučić. Podaci iz prakse potvrđuju opasnost: samo prošle sezone u Hrvatskoj su od pirotehnike ozlijeđene 33 osobe, od čega 13 teško. Također netko je naglasio da “svake godine neki maloljetnik ostane osakaćen (prsti, oko, cijela šaka...), svake…A oni su maloljetni, ne očekujem da zrelo razmišljaju i misle glavom kao mi odrasli. Treba im onemogućit da koriste.”

Posts from the askcroatia

community on Reddit

Iako je većina korisnika izrazila ogorčenje, pojavili su se i optimističniji glasovi. "Ja ih ove godine čujem za 70% manje nego prošlih godina," napisao je jedan komentator, a nekoliko drugih se složilo, sugerirajući da zakon ipak ima određenog učinka. Ovaj sentiment podudara se s anketama prema kojima čak 83% građana Hrvatske podržava potpunu zabranu glasne pirotehnike.

Korisnici su kao rješenje problema detektirali crno tržište i laku dostupnost pirotehnike putem interneta iz zemalja s liberalnijim zakonima. "Ovo možeš zabraniti isto kao što su Ameri pokušali zabraniti alkohol," zaključio je jedan od sudionika rasprave. Stručnjaci upozoravaju da su ilegalni proizvodi često znatno jači i opasniji, ponekad s eksplozivnim punjenjem koje ih čini ravnim manjim eksplozivnim napravama.

Dok se pucnjava nastavlja unatoč zakonu, rasprava na Redditu jasno pokazuje da je strpljenje javnosti pri kraju. Većina se slaže da bučnim proslavama na štetu drugih nema mjesta u modernom društvu i da je krajnje vrijeme da se zakon počne provoditi ili postroži kako bi blagdani zaista prošli u miru i dobru.