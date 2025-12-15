Naši Portali
POSJET SLOVAČKOJ

Milanović: Nadam se da EU neće kao Jugoslavija i SSSR propasti zbog jednoumlja

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
VL
Autor
Večernji.hr
15.12.2025.
u 20:18

Prema podacima Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj živi između tri i četiri tisuće Hrvata i to najviše u četiri naselja koja su sastavni dio Bratislave

Predsjednik Zoran Milanović na poziv predsjednika Slovačke Republike Petera Pellegrinija, boravi u dvodnevnom službenom posjetu Slovačkoj Republici. Susreo se u ponedjeljak u Bratislavi s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine,odnosno čelnicima hrvatskih kulturnih društava i udruga koje djeluju u Slovačkoj, te istaknutim Hrvatima koji žive i rade u toj zemlji, javljaju iz ureda predsjednika.

'Čuvajte tradiciju i jezik, jezik je bitan. Ono što nas čini nacijom je zajednički jezik, zajednički standard. Ovdje je jedan trezor hrvatske povijesti koji je sačuvan i držite do toga, učite hrvatski standardni jezik jer on je zaštitna znamenka nacije i onoga kako mi međusobno komuniciramo', poručio je predsjednik predstavnicima hrvatske zajednice u Slovačkoj Republici. 'Hrvati su se u Slovačku selili iz Dalmacije, Bosne i Hercegovine, Pokuplja, dijelova južno od Zagreba iz kojeg je došla velika većina vas i taj narod se ovdje među Slovacima integrirao u velikoj mjeri i asimilirao i ne možeš ne vidjeti da je ta izmiješanost značajna kao nigdje, kao ni s jednim narodom ili nacijom',dodao je Milanović. 

Kako su u utorak, drugog dana službenog posjeta Predsjednika Republike Slovačkoj Republici, predviđeni susreti sa slovačkim predsjednikom i premijerom, predsjednik Milanović za njih je rekao da su oni 'ljudi s kojima komuniciram i istomišljenik sam'. Izjavio je i kako se nada da Europska unija neće kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez propasti zbog nametanja jednoumlja. 'Što ne znači da svi u Europi misle isto danas, ali postoji tendencija da se ljude nagovori da svi misle isto. Taj film smo već gledali i zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija. Ne mogu svi misliti isto i ne mogu se svi ponašati na isti način, ali zajedničke demokratske vrijednosti, sva tumačenja, mislim da se o taj nauk nisam ogriješio', zaključio je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju. Prema podacima Hrvatskog kulturnog saveza u Slovačkoj živi između tri i četiri tisuće Hrvata i to najviše u četiri naselja koja su sastavni dio Bratislave. Hrvatska nacionalna manjina u Slovačkoj je priznata kao manjina, a hrvatski jezik jedan je od osam autohtonih manjinskih jezika.
Ključne riječi
posjet Jugoslavija Peter Pellegrini Zoran Milanović Slovačka

Avatar Moodleen
Moodleen
20:23 15.12.2025.

Pati on kaj su mu propale i sfrj i sssr...

LP
ljerka.p2911
20:29 15.12.2025.

Ako se njemu i njegovim drugovima ne sviđa nek presele putleru

