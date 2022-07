Velika zabrinutost u Neumu: 'Od danas će se stvari promijeniti, najviše će profitirati jedno mjesto'

Dok je otvaranje Pelješkog mosta za Dubrovnik, Pelješac i ostatak Hrvatske sa turističke i gospodarske strane velika stvar, u Neumu su zabrinuti. Od danas utorka ništa više neće biti isto, kažu ugostitelji i hotelijeri u Neumu. Zabrinuti su da će uvelike opasti promet magistralnom cestom kroz Neum, što će njima ugroziti poslovanje, a zabrinuti su i hotelijeri i privatni iznajmljivači apartmana jer će, kako kažu, vjerojatno biti manje gostiju.

”Stvari treba nazvati pravim imenom i iskreno reći – ugostitelji i trgovci dosta su novca zarađivali od turista koji su putovali magistralom prema Dubrovniku i obratno”, kaže jedan ugostitelj za Čapljinski portal koji uz magistralu već dugi niz godina drži restoran.

”Od utorka će se stvari promijeniti. Svi ti turisti, a to su bili mahom Poljaci, Česi, Nijemci… nakon čekanja na granici, koje je nekad znalo biti dugo i preko sat vremena, stali bi u Neumu da se osvježe, ručaju/večeraju, popiju piće… I pazite, to nije bio mali broj ljudi, od početka do kraja sezone”, govori nam sugovornik.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodaje kako se radilo o gostima kojima su cijene bile pristupačne. ”Sa svojim standardom njima su ove cijene bile jeftine, i naravno da će stati da ovdje ručaju ili večeraju prije nego što dođu u Dubrovnik, gdje je sve deset puta skuplje”, dodaje.

Boji se velikog pada prometa odmah po otvaranju Pelješkog mosta.

”Dođite početkom kolovoza pa pratite broj auta koja idu preko mosta, i broj auta ovdje na magistrali. Nitko neće htjeti čekati na granici satima sada kada imaju cestu skroz do Dubrovnika, bez čekanja. To će se na nas dobro odraziti”, ističe za ČA::portal neumski ugostitelj.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL 04.07.2022., Neum, Bosna i Hercegovina - Reportaza s gradjanima Neuma o utjecaju Mosta Peljesac. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL

Zabrinuti su i hotelijeri i privatni iznajmljivači apartmana. Oni također smatraju kako će se smanjiti broj noćenja u odnosu na dosadašnje brojke.

”Stvari jednostavno neće biti iste, fokus će se prebaciti na Pelješac. Dobar broj gostiju Neum je koristio kao destinaciju za noćenje, odakle su posjećivali Mostar, Dubrovnik općenito Dubrovačku obalu, ali to će se sada sigurno promijeniti. Nitko ne želi čekati na granicama satima”, ističu naši sugovornici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje hoće li novootvorena cesta Stolac-Neum na neki način kompenzirati taj gubitak kojeg se boje kažu: Teško. Ta cesta nama neće donijeti ništa u turističkom smislu. Olakšat će nama mještanima put to Mostara i unutrašnjosti BiH, kao i turistima koji dolaze u Neum iz unutrašnjosti BiH, da ne moraju prelaziti granicu i čekati u redovima. Ti gosti, iskreno rečeno, nisu bili naši glavni konzumenti, barem kada je u pitanju ugostiteljstvo uz magistralu”.

Po njemu, od ove ceste najviše će benefite imati Stolac. "Trgovine, prodavači voća i povrća uz cestu, kafići, restorani koje se nalaze u Stocu sada bi mogli imati koristi od turista-prolaznika, jer od centra Stoca do centra Neuma treba se voziti sat vremena, tako da je Stolac idealno mjesto za pauzu", kaže sugovornik.

Na kraju zaključuje kako nitko neće propasti, ali to više neće biti kao prije.