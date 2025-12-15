Doneseni Bačićevi zakoni, oporba traži ocjenu ustavnosti i pokreće referendum

Hrvatski sabor donio je jučer nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Set Bačićevih zakona najavljen je kao najveća reforma u gradnji i prostornom uređenju u zadnjih deset godina koja će zaštitu prostora podignuti na višu razinu, ali on sadrži niz opasnih i štetnih odredbi na koje struka upozorava godinama. Posljednjih dana radi zaštite prostora ujedinila se i oporba koja Bačićeve zakone šalje na ocjenu ustavnosti, najavljuje pokretanje referenduma i rušenje zakona, a prigodno i Vlade. Nakon što su im odbijeni svi amandmani, tijekom glasovanja iz oporbe su ponavljali da novi zakoni idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana. Ministar Bačić odgovorio im je da obmanjuju javnost. Činjenica da je SDP predložio 250 amandmana na Zakon o prostornom uređenju i da ni u jednom nisu obrazložili u kojem članku bi se otimačina građanima njihova vlasništva doista provodila govori o razini površnosti i obmanjivanju javnosti.

Indikativno je da se nijedna politička stranka u svom izbornom programu ne bavi prostorom, iako je riječ o najvažnijem resursu za opstojnost države. Oporba galamom o novim zakonima nije postigla ništa, ali za dva amandmana uspio se izboriti naš arhitekt Nikola Bašić, koji je upozorio na radikalnu liberalizaciju gradnje izvan građevinskog područja i problematiku priuštivog stanovanja, koja se ne može rješavati zakonom o gradnji. – Prvo ćemo tražiti ocjenu ustavnosti, no ovoga puta nećemo čekati Ustavni sud godinama da donese odluku. Ako je ne donese u iduća tri mjeseca, sa SDP-om i drugim klubovima “progresivne opozicije” pokrenut ćemo referendum, srušiti ovaj zakon, a onda i ovu Vladu” – kazala je Sandra Benčić, zastupnica Možemo. Spremni smo za referendum, nadovezao se čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

– Hrvatska ima kaput s dva lica, jedan europski, a drugi balkanski s opojnim mirisom balkanskog tanga koji zagovara naš premijer. Umjesto da sluša struku, kada već ne sluša oporbu, i sve asocijacije i udruge koje se bave prostorom, on opet ide po svome, a ja pitam za koga i čiji je to interes ako znamo da je prostor u Hrvatskoj jedinstven, nedjeljiv i da je to naše najveće bogatstvo – rekao je Hajdaš Dončić. Na upit imaju li ili očekuju potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji zakone, slagao se s njima ili ne, mora potpisati da bi stupili na snagu te očekuju li da bi i on mogao posegnuti za ocjenom ustavnosti, Hajdaš Dončić je kazao kako vjeruje da se ne slaže sa zakonima. – Međutim, ovo je posao parlamentarnih stranaka i naše parlamentarne borbe, a nije stvar predsjedničkih izbora – poručio je čelnik SDP-a.

Benčić je dodala da od početka upozoravaju da se ovi zakoni ne daju popraviti, ne mogu se unaprijediti amandmanima jer su konceptualno pogrešni, zbog čega se trebaju povući, a to njihovo stajalište je, kaže, potvrdila apsolutno cijela struka. – Organizirali smo naše članove diljem zemlje da informiraju građane na ulici o tome što ti zakoni donose i osigurali smo im alat da šalju pisma zastupnicima HDZ-a i njihovim koalicijskim partnerima da se zakoni povuku – kazala je. Napomenula je da je, u šest dana otkako su to pokrenuli, zastupnicima poslano 50 tisuća mailova, a to vladajućima evidentno nije dovoljno da makar sjednu i razmisle o trećem čitanju, a kamoli o povlačenju zakona.

Ministar je kazao da izrada zakona traje tri godine i da je struka bila uključena. Od deset prijedloga arhitekata prihvatili su devet, tvrdi Bačić, no predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac tvrdi da je obećavana reforma sustava izostala, a da je to bio ključ njihovih prijedloga od prije dvije godine. Reforma se svela na polovično prihvaćanje nekih od 10 točaka, što nije željeni rezultat višegodišnjih nastojanja arhitektonske struke, kazala je. Bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak Taritaš (GLAS) tvrdi da je novi zakon uistinu iskorak, ali u propast i provaliju. To je kao da imate vatru i onda je pokušavate ugasiti s kantom kerozina, istaknula je Mrak Taritaš. Marijana Puljak (Centar) mišljenja je da je jedino pristojno i odgovorno, i jedino što bi bilo pravi čin domoljublja, povući zakone prije glasanja, no HDZ je, naglašava, odabrao stranačku poslušnost, a ne građane i interes zajednice: Ovo je najvažnija rasprava u novijoj hrvatskoj povijesti jer ovi će zakoni uništiti prostor, najvrjednije što u Hrvatskoj trenutačno imamo.

Most i nezavisna Marija Selak Raspudić zamjerke iznose i na račun vladajućih i lijeve oporbe. Ljubav prema domovini pretvorili ste u ljubav prema džepu, poručio je vladajućima Nikola Grmoja iz Mosta. – Uime te iste ljubavi gulite sve što možete, gulite sve do kože, sada i naš prostor nudite kao valutu sumnjivim investitorima, bez sluha za lokalne zajednice – poručio je Grmoja. Selak Raspudić, pak, ustvrdila je da je HDZ spreman “pregaziti demokratski izabranu lokalnu vlast da bi preuzeo kontrolu nad prostorom”, a Vladu Andreja Plenkovića “da grabi sve što može”. – No oni koji sebi vole tepati da su progresivna ljevica ne bore se za prostor, nego samo mnogo buče jer im netko uzima najdražu igračku koja služi za ucjenjivanje svih nepodobnih u Zagrebu, u kojem je njihovo upravljanje prostorom javno svjedočanstvo njihove neučinkovitosti – kazala je Selak Raspudić i zaključila da u ovom prepucavanju najmanje ima prostora za – prostor.’