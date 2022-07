Otvaranje Pelješkoga mosta bit će spektakularno: Prvo budnica pa šetnja mostom i maraton lađa

Današnje otvaranje Pelješkoga mosta bit će spektakularno. Program koji režira Krešimir Dolenčić, započet će u rane jutarnje sate, a završit će poslije 22 sata kada će preko Pelješkog mosta prvi prijeći najmoćniji električni automobil na svijetu, Rimčeva Nevera i Niko Pulić, trostruki europski automobilistički prvak, sa svojim vozilom koje je također hrvatske proizvodnje. Svako vozilo kreće sa svoje strane mosta, susrest će se negdje oko sredine, a njihova vožnja bit će popraćena vatrometom.

Nakon njih preko mosta će prijeći 40 motociklista, pripadnika 1. i 4. gardijske brigade. Završna gala-svečanost rezervirana je za 400 uzvanika i počinje u 20.15 sati na strani Komarne, a bit će popraćena izravnim prijenosom na državnoj televiziji. Okupljeni puk i svi zainteresirani događaje će moći pratiti na velikim ekranima u Brijesti, kamo može tijekom cijeloga dana doći tko god želi. U Komarnu je pozvana i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja ipak neće doći, ali očekuje se dolazak cjelokupnog hrvatskog državnog vrha, a pozvani su svi koji su na neki način pridonijeli realizaciji projekta.

Očekuje se i kako će se nazočnima obratiti videolinkom i kineski premijer Li Keqiang koji je 2019. obišao gradilište te s našim premijerom Andrejem Plenkovićem pritisnuo gumb i pokrenuo postavljanje prvog pilota. Kao što smo naglasili, događanje u Komarni ograničeno je brojem uzvanika, ali zato s pelješke strane program počinje u osam sati ujutro budnicama te nastupom dubrovačkih mažo retkinja, nakon čega će se održati utrka na mostu. Na pozornici u Brijesti od jutra pa do 20 sati nastupit će stotine izvođača, članova limenih orkestara, folklornih i kulturno-umjetničkih društava, klapa i udruga iz čitave Dubrovačko-neretvanske županije. Osim programa na mostu, atraktivno će biti i na moru.

Točno u podne ispod mosta održat će se revijalni maraton neretvanskih lađa. Pelješki most bit će otvoren od 10 sati za sve građane i posjetitelje koji žele njime prošetati do prvog pilona, s obje strane mosta, uz logistička ograničenja organiziranog prijevozamini-busevima. Zbog pripreme završne svečanosti u 16 sati građani će na most moći samo s pelješke strane. Gala-svečanost započet će praizvedbom Fanfare 304, skladatelja Mateja Meštrovića, nakon čega slijedi hrvatska himna te govori najviših predstavnika vlasti.

Nakon njih na rasporedu je druga Meštrovićeva skladba “Neka prođu”, akulturno-umjetnički program završit će “Odom slobodi” u izvedbi Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ansambala Ladoi Linđo, zbora opere HNK Split i Klape sveti Blaž te velikim vatrometom. Kada se sve očisti ostataka pirotehnike, na most stupaju Rimčeva Nevera i automobil Nike Pulića, nakon njih bikeri, a onda, od ponoći, preko Pelješkoga mosta možemo se provesti i mi ostali.

