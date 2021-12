Hrvat iz Münchena o eksploziji: 'Zatresla se cijela zgrada, nebo je svijetlilo od rotirki...'

Strašna eksplozija uznemirila je danas brojne građane Münchena, a među njima i Marka Filipovića koji živi tek kilometar od mjesta gdje je eksplozija odjeknula.

- Odjednom su počele svirati sirene, rotirke, helikopteri. Ništa mi nije bilo jasno dok nisam izašao van. Nebo je svijetlilo od rotirki usred bijelog dana. Tamo je gradilište, navodno se radi o bombi iz Drugog svjetskog rata - kazao je Filipović za 24sata.

On je inače iz Zagreba, a u Njemačkoj je živio i ranije. U München se s obitelji vratio u kolovozu.

- Povremeno saznajemo nove informacije. Kad neki policajac prođe usput, onda nam nešto kaže, no većina nam ne želi reći ništa. Bilo je to između 12 i 13 sati, pet minuta mi treba do dolje. Ali kad su krenule sirene, pa helikopteri, nakon što se zatresla cijela zgrada, istrčali smo van. Imam traume od potresa u Zagrebu, stvarno sam u tom trenutku mislio da je potres dok nisam čuo eksploziju - rekao je opisujući događaj u kojemu su ozlijeđene četiri osobe.

Do eksplozije je došlo za vrijeme građevinskih radova, a policija navodi kako je eksplodirala stara zrakoplovna bomba.

VIDEO Zapaljene svijeće ispred Lidla u kojemu je ubijena zaposlenica