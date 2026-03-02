Naši Portali
UŽIVO
PRVA DAMA SAD-A

FOTO Melania Trump predsjedala sjednicom Vijeća sigurnosti UN-a

VL
Autor
Anja Perić/Hina
02.03.2026.
u 23:34

Ured Melanie Trump priopćio je da joj je cilj bio istaknuti obrazovanje kao način promicanja tolerancije i svjetskog mira

Prva dama SAD-a Melania Trump predsjedala je u ponedjeljak sastankom Vijeća sigurnosti UN-a o djeci i obrazovanju u sukobima, dva dana nakon što su američki predsjednik Donald Trump i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je potaknulo upozorenje UN-a o sigurnosti djece. Bilo je to prvi put da je supruga nekog aktualnog svjetskog čelnika predsjedala sastankom petnaest članog Vijeća sigurnosti, tijela UN-a zaduženog za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Plan je najavljen prošlog tjedna, prije pokretanja američkih i izraelskih napada.

To dolazi nakon što su Sjedinjene Države preuzele mjesečno rotirajuće predsjedanje Vijećem, a bio je to još jedan znak kako je Trump personalizirao američku vanjsku politiku uključivanjem prijatelja i članova obitelji u važna pitanja. Ured Melanie Trump priopćio je da joj je cilj bio istaknuti obrazovanje kao način promicanja tolerancije i svjetskog mira na sastanku pod nazivom "Djeca, tehnologija i obrazovanje u sukobu". "Sjedinjene Države stoje uz svu djecu diljem svijeta. Nadam se da će mir uskoro biti vaš", kazala je u izjavi upućenoj Vijeću. 

Iran je okrivio Izrael i SAD za napad na osnovnu školu za djevojčice u južnom iranskom gradu Minabu u subotu, u kojem je, prema riječima iranskog veleposlanika pri UN-u Amira Saeida Iravanija, poginulo 165 učenica. Reuters nije mogao neovisno potvrditi te navode. Iravani je rekao da je "duboko sramotno i licemjerno" da SAD saziva sastanak o zaštiti djece u oružanim sukobima "dok istodobno pokreće raketne napade na iranske gradove te bombardira škole i ubija djecu".

U subotu je dječja agencija Ujedinjenih naroda, UNICEF, objavila priopćenje u kojem navodi iranske izvještaje te poručuje da vojna eskalacija na Bliskom istoku "predstavlja opasan trenutak za milijune djece u regiji", ponovivši poziv glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa na hitan prekid neprijateljstava. "Sjedinjene Države neće namjerno ciljati školu", rekao je novinarima u ponedjeljak američki državni tajnik Marco Rubio.  Izraelski veleposlanik pri UN-u izjavio je da je vidio različite izvještaje, uključujući i onaj prema kojem je Iranska revolucionarna garda ciljala školu, ali da Izrael žali zbog gubitka života bilo kojeg civila.
Ključne riječi
vijeće sigurnosti un-a SAD Melania Trump

KI
kingtom
23:42 02.03.2026.

Crni humor

