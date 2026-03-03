Naši Portali
'ZABRINUTA SAM...'

Talijanska premijerka: 'Ništa se ne može poboljšati dok Iran ne prekine svoje neopravdane napade'

Italian PM Meloni and President of Cyprus Christodoulides meet at Chigi Palace in Rome
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
1/6
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
03.03.2026.
u 03:00

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana u subotu, zbog čega je Teheran počeo napade odmazde projektilima i bespilotnim letjelicama

Talijanska premijerka Giorgia Meloni pozvala je u ponedjeljak navečer Teheran da prekine svoje "neopravdane" napade na zaljevske države i spriječi eskalaciju rata. "Cilj je spriječiti širenje krize. Ali mislim da se ništa ne može poboljšati dok Iran ne prekine svoje potpuno neopravdane napade na zaljevske države", rekla je tijekom intervjua u informativnom programu televizije TG5.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su rat protiv Irana u subotu, zbog čega je Teheran počeo napade odmazde projektilima i bespilotnim letjelicama na američke saveznike u regiji Perzijskog zaljeva. "Ne možemo dopustiti da sadašnji iranski režim posjeduje rakete dugog dometa s nuklearnim bojevim glavama", dodala je Meloni.

"Zabrinuta sam zbog općeg konteksta, krize međunarodnog prava, koja je neizbježno rezultat rata u Ukrajini, kada je članica Vijeća sigurnosti namjerno napala svog susjeda", rekla je. "Bilo je neizbježno da ovo dovede do razdoblja kaosa“, zaključila je Meloni.
Italian PM Meloni and President of Cyprus Christodoulides meet at Chigi Palace in Rome
1/31
Ključne riječi
napad na Iran Iran Giorgia Meloni

