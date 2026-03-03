Hoće li udar na Iran ostaviti Ukrajinu na cjedilu? 'Sve bi moglo vrlo brzo eskalirati u krizu'

Dok Trumpova tekuća operacija protiv Irana postaje prioritet, europski dužnosnici strahuju da će SAD izgubiti interes za okončanje ruskog rata u Ukrajini, koji je ušao u petu godinu. Ukrajina bi mogla ostati bez ključnog američkog oružja potrebnog za obranu od svakodnevnih ruskih raketnih napada jer američke snage troše ogromne količine oružja protiv Irana. "Svi razumiju da je za nas ovo pitanje života – odgovarajuće oružje", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u ponedjeljak. "Ako na Bliskom istoku dođe do dugotrajnih neprijateljstava, to će sigurno utjecati na opskrbu. Siguran sam u to", kazao je Zelenski. Trump je u ponedjeljak izjavio da bi rat protiv Irana, koji predvode SAD i Izrael, mogao trajati četiri do pet tjedana, ali da je spreman na dulje trajanje. Neki analitičari upozoravaju da bi se sukob mogao pretvoriti u širi regionalni rat iz kojeg bi Americi bilo teško izaći.

"Postoji domino efekt u smislu pažnje", rekao je Ed Arnold iz londonskog think-tanka Royal United Services Institute. "Kako optužiti Trumpa za politiku ili razmatranje obnovljenih napora za ograničavanje Rusa u Ukrajini, kada je upravo otvorio još jednu frontu u potencijalnom ratu? Isto tako, ako ćete ispaliti puno opreme u regiju, nećete imati rezervne dijelove na policama", kazao je.

Čak i prije početka zračnih napada na Iran, dužnosnici u Washingtonu izražavali su zabrinutost da bi takav sukob mogao iscrpiti američke zalihe oružja i učiniti SAD ranjivijima. To bi moglo potaknuti Trumpovu administraciju da prioritet da obnavljanju vlastitih zaliha nauštrb prodaje projektila Europi i Ukrajini, upozorio je visoki dužnosnik europske vlade pod uvjetom anonimnosti.

"Potrošeno je mnogo vatrene moći, uključujući presretače i druge projektile", rekao je dužnosnik. "SAD treba obnoviti zalihe, što znači da Europa ili Ukrajina imaju manje za kupiti", poručio je.

U Kijevu se američki presretači raketa PAC-3 za sustave Patriot smatraju ključnima za obaranje ruskih raketa. Europske vlade nemaju spremne zalihe protuzračne obrane i daju prioritet razvoju vlastitih sposobnosti kako bi bile samostalnije i više doprinosile Ukrajini, ali taj napor trajat će godinama. Zelenski je rekao da je "prerano" znati hoće li bliskoistočni sukob naštetiti ukrajinskoj opskrbi oružjem. "Ali učinit ćemo sve da se ne zaustavi naše domaće financiranje, a onda će naša domaća proizvodnja raditi punim kapacitetom", dodao je.

Bivša zamjenica ministra obrane Ukrajine Katerina Černohorenko pozvala je na Facebooku ukrajinske proizvođače oružja da brzo kupe ključne komponente kako bi zemlja preživjela sljedećih 12 do 24 mjeseca. "Situacija na Bliskom istoku mogla bi vrlo brzo eskalirati u krizu komponenti za obrambenu industriju u Ukrajini", upozorila je, piše Politico.

Unatoč zabrinutosti, Trump je i dalje predan pronalaženju rješenja za sukob Rusije i Ukrajine. Njegov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner sastali su se prošli tjedan s ukrajinskim predstavnicima u Ženevi, a Trump je razgovarao sa Zelenskim uoči planiranih trostranih razgovora s Rusijom. Zelenski je rekao da bi sljedeći razgovori trebali početi 5. i 6. ožujka u Abu Dhabiju, ali da "neprijateljstva" na Bliskom istoku znače da plan nije potvrđen.

Trumpovi pokušaji ubrzanja pregovora, uključujući sankcije ruskoj naftnoj industriji, do sada nisu donijeli napredak. Sam Trump je u prošlosti rekao da bi mogao "odustati" od pokušaja mira ako izgubi strpljenje, nazivajući to "europskom situacijom". Ruski vođa Vladimir Putin ne žuri s dogovorom. Posljednjih dana Rusija je izvela ogromne napade stotinama raketa i dronova na Ukrajinu. Dugoročni plan Rusije, uz podršku Kine, Sjeverne Koreje i Irana, pomogao je Putinu da izdrži nakon Bidenova odlaska i Trumpova prekida financiranja i obavještajne razmjene. "Bit će izazovno održati propusnost", rekao je europski diplomat. „Prije rata protiv Irana Amerikanci su već pokazivali manje interesa i gubili strpljenje s Ukrajinom", dodao je.

Rusija je cijelu zimu neumoljivo napadala ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Prvi opipljivi utjecaj iranske krize na Ukrajinu već se osjetio – na kandidaturi za EU. Sastanak na Cipru ovog tjedna odgođen je nakon iranskog dronskog napada na britansku bazu na Cipru. EU planira što prije predati preostale pristupne dokumente. "Važno je ne izgubiti zamah. Ne želimo dopustiti da situacija na Bliskom istoku utječe na ovo", reko je europski diplomat.

Američki i izraelski napadi ubili su iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khamneija i mnoštvo zapovjednika, uskrativši Putinu ključnog saveznika. Iran je bio važan dobavljač dronova Shahed Rusiji.

Ukrajinski zastupnik Oleksandr Merežko rekao je za POLITICO da "nije zabrinut da će Trump biti previše ometen ratom u Iranu". "U načelu, postoje određene prednosti za nas", istaknuo je – Rusija gubi dobavljača oružja, a Ukrajina se može prikazati kao saveznica SAD-a protiv "osovine zla" (Rusija, Iran, Sjeverna Koreja, Kina).

Zamjenik šefa odbora za nacionalnu sigurnost Jehor Černev dodao je da će se rat u Iranu nastaviti "paralelno" s pregovorima o Ukrajini. "Što brže i učinkovitije SAD djeluju protiv Irana, to su veće šanse za napredak s Rusijom. Jedini rizik je ako se kampanja odugovlači i ne postigne ciljeve – tada bi pozornost prema Ukrajini mogla oslabiti", dodao je.