TKO JE LAGAO?

Ministarstvo poništilo rješenje za tvornicu litija

Tvornica za preradu litija u Gospiću
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
1/3
Autor
Snježana Bičak
03.03.2026.
u 08:08

"Investitor je dao pogrešne podatke pa smo sami proučili elaborat i zaključili da je nužna studija utjecaja na okoliš"

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije prije nekoliko je dana i službeno poništilo vlastito rješenje iz 2024., prema kojem investitor za projekt tvornice za preradu litija u Smiljanskom polju kraj Gospića nije trebao izraditi studiju utjecaja na okoliš. Sada iz Ministarstva navode da je investitor u zahtjevu za mišljenje Ministarstvu pogrešno prikazao što će točno raditi u tvornici pa su sami, navode, izvršili uvid u elaborat investitora. Uvidom su utvrdili da se radi o kemijsko‑tehnološkom postrojenju kontinuiranog rada s planiranim godišnjim kapacitetom prerade od približno 8800 tona litijeva karbonata, 7300 tona kalcijeva oksida i proizvodnjom oko 10.000 tona litijeva hidroksida monohidrata, pri čemu postrojenje radi oko 7600 sati godišnje.Također, utvrđeno je da će kao nusprodukt godišnje nastajati oko 1890 tona kalcijeva karbonata.

– Na temelju opisa zahvata (Poslovna građevina – pogon za preradu litijeve sode, op.a.) iz elaborata i dostupne dokumentacije utvrđeno je da se radi o zahvatu iz točke 5.1. Priloga II. Uredbe, Obrada (prerada) kemijskih poluproizvoda i proizvodnja kemikalija kapaciteta 10.000 t/god i više, a ne o zahvatu iz točke 4.4. Postrojenja za taljenje mineralnih tvari, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana iz Priloga II. Uredbe, kako je u zahtjevu pogrešno naveo nositelj zahvata (tvrtka investitor Jedro DS Innovation d.o.o. iz Zagreba). Slijedom navedenoga, a s obzirom na svoj opseg, kapacitet i tehnološke značajke, zahvat predstavlja industrijsko postrojenje kemijske prerade s mogućim utjecajima na sastavnice okoliša te mogućim opterećenjem okoliša – pojašnjavaju iz Ministarstva zaštite okoliša. Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" pozdravlja odluku Ministarstva o poništenju prethodnog rješenja.

– Iz rješenja je razvidno da je u elaboratu iz 2023., koji nitko nije vidio, kao pravni temelj bio naveden zahvat koji se odnosi na postrojenja za taljenje mineralnih tvari i proizvodnju mineralnih vlakana. Međutim, već iz samog opisa zahvata bilo je vidljivo da je riječ o kemijsko-tehnološkom procesu prerade litijeva karbonata u litijev hidroksid monohidrat. Na to smo upozoravali od početka. Otvara se pitanje odgovornosti investitora za način na koji je projekt predstavljen, kao i odgovornosti izrađivača elaborata koji je takvu kvalifikaciju zahvata naveo kao pravni temelj postupka. Ako je projekt od početka bio kemijska proizvodnja, a prikazan kao nešto drugo, riječ je o ozbiljnom problemu koji nadilazi tehničku pogrešku. Smatramo da nadležna tijela trebaju utvrditi sve okolnosti – poručuju iz Inicijative i tvrde da je izrada studije utjecaja na okoliš nužan sljedeći korak.
Ključne riječi
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Gospić litij

Komentara 1

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
08:58 03.03.2026.

Znači lokalni desničari potpisali ugovore za tvornicu koja će prerađivati litij i to bez studije utjecaja na okoliš? Da nije bilo pritiska javnosti ruski kapital bi ušao u Gospić, a građani bi dobili teške metale!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

