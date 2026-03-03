Naši Portali
NEMA OPASNOSTI

Potres magnitude 6,4 pogodio indonezijsku pokrajinu Aceh

Potres, seizmograf
Borna Filic/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
03.03.2026.
u 08:05

Epicentar potresa bio je na dubini od 13 kilometara

Potres magnitude 6,4 pogodio je u utorak indonezijsku pokrajinu Aceh, priopćila je indonezijska agencija za geofiziku. Agencija je izjavila da je epicentar potresa bio na dubini od 13 kilometara te naglasila da nema opasnosti od tsunamija.

