Potres magnitude 6,4 pogodio indonezijsku pokrajinu Aceh

Potres magnitude 6,4 pogodio je u utorak indonezijsku pokrajinu Aceh, priopćila je indonezijska agencija za geofiziku. Agencija je izjavila da je epicentar potresa bio na dubini od 13 kilometara te naglasila da nema opasnosti od tsunamija.
