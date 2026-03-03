Naši Portali
UŽIVO
IZVJEŠĆE ZA PROŠLU GODINU

EPPO u Hrvatskoj vodi 99 istraga, šteta 601 milijun €

Autor
Tomislav Krasnec
03.03.2026.
u 08:08

Kövesi: Dali smo sve od sebe da pokažemo da u EU pravda služi građanima i da zakon mora biti jednak za sve

– Brojke pokazuju da prvo transnacionalno tužiteljstvo piše povijest. Na kraju svog mandata uvjerena sam da naši građani mogu biti ponosni na ova postignuća. Dali smo sve od sebe da pokažemo da u Europskoj uniji pravda služi svojim građanima, da je opipljiva i da zakon mora biti jednak za sve. Neka moje nasljeđe bude nepokolebljiva predanost neovisnosti EPPO-ova tima – poručila je Laura Kövesi, šefica Ureda europskih javnih tužitelja (EPPO), u jučer objavljenom godišnjem izvješću za 2025., posljednjem takvom u njezinu mandatu koji završava na jesen ove godine.

Rumunjka Kövesi poznata je kao tužiteljica koja se u svojoj karijeri usudila ići kamo drugi tužitelji baš i nisu bili voljni, a EPPO je prvo nadnacionalno tužiteljstvo u svijetu koje je ugrađeno u nacionalne pravosudne sustave, koje prikuplja dokaze i podiže optužnice pred nacionalnim sudovima, ali s nadnacionalnim, europskim mandatom gonjenja kaznenih djela gdje je počinjena šteta proračunu Europske unije. U godišnjem izvješću za 2025. ne spominje se sukob nadležnosti koji je EPPO imao s DORH-om, odnosno USKOK-om, u nekim od svojih hrvatskih istraga, kao što je istraga u predmetu u kojem je optužen i bivši ministar zdravstva Vili Beroš. Taj je sukob nadležnosti glavni državni odvjetnik Ivan Turudić razriješio odlukom u korist DORH-a, a EPPO je tada bio i ostao na stavu da zakonski nije dobro da šef DORH-a odlučuje o sukobu nadležnosti između DORH-a i EPPO-a. Svoj pravorijek o tome je li to dobro zakonsko rješenje ili nije tek trebaju dati i Sud Europske unije i Ustavni sud RH.

Europski tužitelji vodili su 3602 aktivne istrage tijekom 2025., što je porast od 35 posto u odnosu na godinu prije, kaže se u jučer objavljenom izvješću. Ukupna procijenjena šteta za europski proračun i nacionalne proračune iznosi 67,27 milijardi eura, što je gotovo trostruko više nego u 2024. godini. Više od dvije trećine ukupne štete, odnosno 45,01 milijarda eura, odnosi se na prijevare s PDV-om i carinskim davanjima. Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi istaknula je kako ovi podaci razotkrivaju "kriminalnu industriju" čije je postojanje predugo bilo ignorirano ili tolerirano. Riječ je o nadnacionalnim, prekograničnim kaznenim djelima koje nacionalna tužiteljstva očito nisu bila kapacitirana otkrivati i rješavati kao nadnacionalno europsko tužiteljstvo.

EPPO je u Hrvatskoj tijekom 2025. otvorio 61 novu istragu od ukupno 86 prijava koje je zaprimio. Najveći broj istraga otvoren je na temelju prijava nacionalnih vlasti (28) i prijava privatnih građana ili poduzeća (26). Ukupno je na kraju 2025. EPPO u Hrvatskoj imao 99 aktivnih istraga, s procijenjenom štetom od 601 milijun eura.

Podignuto je 11 novih optužnica tijekom 2025. u Hrvatskoj, kojima je obuhvaćeno 64 optuženika, a ukupan broj presuda na temelju EPPO-ovih optužnica u našoj zemlji prošle je godine bio 26. Od toga je oslobađajućih presuda bilo nula. Za usporedbu, u Sloveniji je EPPO otvorio 22 nove istrage i došao do jedne sudske presude prošle godine.

Ključne riječi
Ivan Turudić DORH Laura Kovesi EPPO

TJ
tjako
08:32 03.03.2026.

Kad ce ursula u przun?

