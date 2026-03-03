Je li rat u BiH počeo u Sarajevu, Ravnom, Sijekovcu, Bijeljini, Uništima...?

Među bezbroj pitanja o kojima ne postoji minimum suglasnosti u BiH i ono je o datumu početka posljednjeg rata. U kolektivnoj svijesti Hrvata, Bošnjaka i Srba urezani su potpuno različiti događaji koji označavaju početak višegodišnjeg sukoba koji je odnio više od 100 tisuća života. Baš kao i o uzrocima, krivcima i žrtvama, tri naroda ne mogu se složiti oko toga kada je počela agresija na BiH. Zato se danas i datumi, poput 1. ožujka, kada je 1992. održan referendum o proglašenju neovisnosti BiH, potpuno suprotno doživljavaju u različitim dijelovima zemlje. U većinski bošnjačkim dijelovima Federacije BiH slavio se Dan neovisnosti, a u Republici Srpskoj najavljuju formaliziranje 1. ožujka kao Dana žalosti. Jer ističu da ih taj datum podsjeća na 1992. godinu, ubojstvo srpskog svata u Sarajevu i početak rata. U nedjelju, 1. ožujka, jedni su, dakle, slavili neovisnu BiH, drugi tugovali i podsjećali na objavu rata, a treći su se prisjećali glasovanja za državu koja ih je izdala. Ipak, rat je počeo mnogo prije.