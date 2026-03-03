Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 40
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Jozo Pavković
Autor
Jozo Pavković

Je li rat u BiH počeo u Sarajevu, Ravnom, Sijekovcu, Bijeljini, Uništima...?

03.03.2026. u 08:09

Možda bi preciznije bilo reći – rat u BiH nikada i nije prekinut. Vrijeme nakon i prije njega bilo je tek rat nekim drugim sredstvima

Među bezbroj pitanja o kojima ne postoji minimum suglasnosti u BiH i ono je o datumu početka posljednjeg rata. U kolektivnoj svijesti Hrvata, Bošnjaka i Srba urezani su potpuno različiti događaji koji označavaju početak višegodišnjeg sukoba koji je odnio više od 100 tisuća života. Baš kao i o uzrocima, krivcima i žrtvama, tri naroda ne mogu se složiti oko toga kada je počela agresija na BiH. Zato se danas i datumi, poput 1. ožujka, kada je 1992. održan referendum o proglašenju neovisnosti BiH, potpuno suprotno doživljavaju u različitim dijelovima zemlje. U većinski bošnjačkim dijelovima Federacije BiH slavio se Dan neovisnosti, a u Republici Srpskoj najavljuju formaliziranje 1. ožujka kao Dana žalosti. Jer ističu da ih taj datum podsjeća na 1992. godinu, ubojstvo srpskog svata u Sarajevu i početak rata. U nedjelju, 1. ožujka, jedni su, dakle, slavili neovisnu BiH, drugi tugovali i podsjećali na objavu rata, a treći su se prisjećali glasovanja za državu koja ih je izdala. Ipak, rat je počeo mnogo prije.

Ključne riječi
bošnjaci Srbi Hrvati rat u BiH BiH

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Vulcan
Vulcan
09:14 03.03.2026.

RafaelZDS - Ne lupetaj gluposti. Ovi koji su se obogatili su iskoristili tu situaciju, to su lešinari kojih uvijek ima u svakom ratu. Gamad. Ali pričati o dogovoru, to može samo netko tko je intelektom na razini nekog ravnozemljaša.

RA
RafaelZDS
08:25 03.03.2026.

Rat je skuhan u uredima predsjednika bivših država, rat je stvar dogovora, rat je stvar organizacije. Prvo kreće sa podjelama u društvu, toleriranjem govora mržnje i nasilja, poticanje mržnje javnim putem, poticanje sukoba, izokretanjem činjenica, plaćenim grupama odjevenim u crno sa maskiranim licima da siju kaos na ulici i da utjeraju ljudima strah u kosti svima koji misle drugačije da pokažu kako će proći, rat započinje organiziranim nasiljem , prvim metkom poklonjenim od politike, naime narod nikada obično nema problema između sebe dok ne dođu političari i počnu stvarati podjele i huškati narod, revidirati povijest.....tako ratovi započinju, imali smo rat i vidjeli smo kako je počeo, kako je završio i tko se obogatio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!