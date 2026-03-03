Naši Portali
'AKO VI TO RADITE...'

Hillary Clinton poludjela zbog poteza zastupnice na saslušanju pa napustila prostoriju: 'Gotova sam s ovim'

Former Secretary of State Hillary Clinton testifies behind closed doors to a congressional panel about her ties to the late sex offender Jeffrey Epstein
Foto: GOP Oversight/REUTERS
1/6
Autor
Robert Jurišić
03.03.2026.
u 08:19

Ispad je uslijedio zbog fotografije Clinton koju je objavio desničarski influencer Benny Johnson

Bivša državna tajnica i bivša prva dama SAD-a Hillary Clinton napustila je prostoriju tijekom svoje depozicije pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma u istrazi o Jeffreyu Epsteinu prošli tjedan, nakon što je eksplodirala na republikanske zastupnike zbog curenja njene fotografije.

– Gotova sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam gotova – glasno je rekla Clinton nakon što joj je skrenuta pažnja na curenje fotografije.  – Možete me držati krivom za nepoštivanje suda od sada do vječnosti. Ovo je samo tipično ponašanje – poručila je Clinton te nakon toga napustila prostorije, piše Fox news.

Ispad je uslijedio zbog fotografije Clinton koju je objavio desničarski influencer Benny Johnson. Johnson je u svom postu na X-u rekao da je fotografiju snimila zastupnica republikanaca Lauren Boebert. Netko izvan kadra tada je rekao da će depozicija biti prekinuta i da ide off the record, a u pozadini se čuje Boebert kako kaže da je ona snimila fotografiju prije nego što je depozicija počela.

– Oh, zaboga – prekinula je Clinton iscrpljeno, udarivši šakom o stol. – Nije važno. Svi se pridržavamo istih pravila – dodala je. Boebert se čuje kako kaže da će skinuti fotografiju. – Gotova sam – rekla je Clinton ponovno, napuštajući stol.

Ovaj trenutak bio je dio gotovo pet sati snimke koja prikazuje Clinton kako svjedoči pred zastupnicima koji istražuju postupanje vlade u slučaju Jeffreyja Epsteina. Clinton je ostala iza zatvorenih vrata s republikancima i demokratima od 11 sati ujutro u četvrtak, izašavši da razgovara s novinarima malo nakon 17:30 sati te večeri. Bivša prva dama i dužnosnica Obamine administracije rekla je zastupnicima da se ne sjeća da je ikada srela Epsteina i da je njegovu suradnicu Ghislaine Maxwell poznavala samo kao poznanicu.

Depozicija se dogodila dan prije nego što je njezin suprug, bivši predsjednik Bill Clinton, također svjedočio iza zatvorenih vrata za istu istragu odbora. Kada se svjedočenje nastavilo, odvjetnik Hillary Clinton optužio je većinu u Odboru za nadzor da "krši vlastita pravila" curenjem fotografije. – Želim samo reći, za zapisnik, smatramo to neprihvatljivim, neprofesionalnim i nepravednim – rekao je odvjetnik, napominjući da su sami Clintoni tražili javno saslušanje na prvom mjestu. – Ovdje smo u dobroj vjeri, računamo na dobru vjeru svih članova – poručio je. Predsjednik odbora James Comer je odgovorio: – Istaknuo sam svojim članovima da se ne smiju objavljivati fotografije ili videozapisi tijekom depozicije. Razumijem da je objavljena fotografija snimljena prije početka depozicije. To se više neće dogoditi. I veselimo se nastavku depozicije.

Također je uzvratio da je odbor razočaran što je uvodna izjava tajnice procurila u medije prije nego što ju je uopće izrekla. – Nije procurila u medije, bila je predana, kao i kod drugih svjedoka – odgovorio je odvjetnik. Clinton je kasnije poručila zastupnicima da se usredotoče na ljude koji imaju nešto reći. – Na one koji vam mogu reći o obavještajnim podacima, novcu i zločinima, i dovedite ih pred sebe. I kad god je moguće, radite to javno – rekla je. Zatim su je pitali bi li predsjednik Donald Trump trebao biti depoziran u istrazi, na što je Clinton odgovorila: "Apsolutno." Clinton je i u svojoj uvodnoj izjavi i u komentarima za medije nakon depozicije napomenula da nikada nije srela Epsteina i da je Ghislaine Maxwell poznavala samo kao poznanicu.

Former Secretary of State Hillary Clinton testifies behind closed doors to a congressional panel about her ties to the late sex offender Jeffrey Epstein
1/12
Ključne riječi
Jeffrey Epstein Hillary Clinton

AT
ATG
08:39 03.03.2026.

"Oh, zaboga - prekinula je Clinton iscrpljeno...." - pa kako vas više nije sram? "Iscrpljena" Clinton? Iscrpljena jer su je uhvatili u laži jer je u svom iskazu - hrv. prijevod eng. riječi deposition je iskaz, a ne depozicija - tvrdila da nikad nije upoznala Epsteina. Objavljena slika, na kojoj se krevelji zajedno s mužem i Epsteinom, to demantira. Zašto ju niste objavili uz članak?

Avatar AFUERA
AFUERA
09:05 03.03.2026.

Slika govori sve o kakvoj se osobi radi

SK
SkvikiZg
08:54 03.03.2026.

Takve treba zatvoriti doživotno. Te stvari koje su se događale toj djeci su neshvatljive. Uvijek u povijesti se je takvog nekaj događalo no danas ima mo sudstvo na koje se svi pozivaju a niko se ne drži zakona.

