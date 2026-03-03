Izvor iz ciparske vlade: Iranski dronovi koji su ciljali britansku vojnu bazu lansirani su iz Libanona

Iranski dronovi koji su ciljali britansku vojnu bazu na Cipru lansirani su iz susjednog Libanona, a vjerojatno ih je lansirao Hezbolah, rekao je izvor iz ciparske vlade za AFP. "Potvrđeno je" da su dronovi, od kojih je jedan udario u pistu vojne baze, odaslani iz Libanona, prema istom izvoru. Na pitanje je li ih lansirala iranska oružana skupina, izvor je odgovorio "vrlo vjerojatno". Britansko ministarstvo obrane još nije potvrdilo ovu informaciju. Vladin izvor u Londonu naznačio je da je analiza koja bi trebala potvrditi podrijetlo dronova "još uvijek u tijeku".

Dron koji je u nedjelju navečer udario u britansku bazu u Akrotiriju bio je prvi napad na zemlju Europske unije od početka rata koji je počeo američko-izraelskim zračnim napadima u subotu. Govoreći u parlamentu u ponedjeljak poslijepodne, britanski premijer Keir Starmer ustvrdio je da Sjedinjene Države "ne koriste i neće koristiti dvije britanske vojne baze na Cipru".

Iako je baza Akrotiri napadnuta samo nekoliko sati nakon što je objavio da je odobrio Sjedinjenim Državama korištenje britanskih baza protiv Irana, Starmer je zastupnike uvjeravao da napad "nije bio odgovor ni na jednu odluku koju smo donijeli". "Na temelju naše procjene, dron je lansiran i prije naše objave", izjavio je, ne precizirajući podrijetlo drona.