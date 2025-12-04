Hrebak i Haznadar: Zabraniti treba i petokraku i ustaške simbole

Transparent "Balkanska federacija bez država i nacija", jugoslavenske zastave, pa napis "Jedan jezik, jedna borba" na ćirilici... Sve se to moglo vidjeti na prosvjednim marševima prošlog vikenda u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, o kojima se danima vode rasprave. Jedna od glavnih tema je i isticanje crvene petokrake, kome ona danas treba i treba li je zabraniti, kao i ustaške simbole? Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak ističe da je uvijek za borbu protiv fašizma, ali ne vraćanjem zvijezde petokrake i komunizma. Podsjeća da je Europski parlament oba režima, nacistički i komunistički, proglasio zloglasnima jer su milijunima ljudi diljem svijeta nanijeli mnoga zla.