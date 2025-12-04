Naši Portali
NE JENJAVAJU RASPRAVE

Hrebak i Haznadar: Zabraniti treba i petokraku i ustaške simbole

Autor
Ivica Beti
04.12.2025.
u 05:56

Bruketa: Prije sedam godina 65 posto mladih vjerovalo je da je demokracija dobar sustav, a danas tek 48 posto, a istovremeno svaki peti mladi kaže da bi pod određenim uvjetima podržao diktaturu. Vrijeme je da se saberemo

Transparent "Balkanska federacija bez država i nacija", jugoslavenske zastave, pa napis "Jedan jezik, jedna borba" na ćirilici... Sve se to moglo vidjeti na prosvjednim marševima prošlog vikenda u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, o kojima se danima vode rasprave. Jedna od glavnih tema je i isticanje crvene petokrake, kome ona danas treba i treba li je zabraniti, kao i ustaške simbole? Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak ističe da je uvijek za borbu protiv fašizma, ali ne vraćanjem zvijezde petokrake i komunizma. Podsjeća da je Europski parlament oba režima, nacistički i komunistički, proglasio zloglasnima jer su milijunima ljudi diljem svijeta nanijeli mnoga zla.

Komentara 1

Avatar kloštar
kloštar
06:13 04.12.2025.

To je trebalo biti davno učinjeno, zabraniti i jedne i druge! Danas više nitko ne slavi staljina, a prema SDP-u i onim idiotima iz Možemo staljin je bio dobri antifašista, hahahaha!

